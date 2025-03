हैती को अपने राष्ट्रपति के चुनाव की उम्मीद है

वाटिकन न्यूज

पोर्ट औ प्रिंस, सोमवार 17 मार्च 2025 : संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद के नए नेता, फ्रिट्ज़ अल्फोंस जीन, विशाल सड़क गिरोहों की समस्या को जानते हैं और उजागर करते हैं, कि इन्होंने इस सप्ताह राजधानी पोर्ट औ प्रिंस पर एक और हमला किया। यह अराजक आपराधिक गठबंधन पहले से ही राजधानी के पचासी प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है और इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जीन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी: "हमारा देश युद्ध में है और इसे जीतने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है।"

हालाँकि पश्चिमी गोलार्ध का सबसे गरीब देश ट्रम्प प्रशासन द्वारा यूएसएड (अमेरिकी सहायता) में वैश्विक स्तर पर की गई कटौती में शामिल है, लेकिन अभी तक इन आर्थिक प्रतिबंधों का असर केन्या के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सहायता मिशन पर नहीं पड़ा है, जिसमें एक हज़ार कर्मियों की कुल संख्या में से आठ सौ लोग हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक टेलीफोन कॉल में यह आश्वासन दिया है, दोनों ने सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है।

सुरक्षा बल को मूल रूप से 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया गया था। हालाँकि संख्या में कम होने के बावजूद, वे संकटग्रस्त हैती की कानून और व्यवस्था को मजबूत करके आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्थिति, जो पहले से ही गंभीर थी, 7 जुलाई 2021 को कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ की हत्या के बाद पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। तब से, हैती में लोकतंत्र का अस्तित्व एक पतली कहावत के अनुसार लटका हुआ है, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और दस लाख से अधिक लोग बेघर हो गए।

