पहली बार रमज़ान के दौरान फ़िलिस्तीनी घरों को ध्वस्त किया गया

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, शनिवार 08 मार्च 2025 : फिलिस्तीनी घरों का विध्वंस केवल मासफर यात्ता तक सीमित नहीं है, यह क्षेत्र ऑस्कर विजेता फिल्म ‘नो अदर लैंड’ में दिखाया गया है। यह येरुसालेम और उसके उपनगरों को भी प्रभावित करता है। भले ही युवल अब्राहम और बेसल अद्रा द्वारा रचित इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिल रही है, लेकिन इजरायली बुलडोजरों ने विध्वंस की एक नई लहर शुरू कर दी है। इस बार, विध्वंस येरुसालेम में हो रहा है और पहली बार, रमजान के पवित्र महीने के दौरान। इर अमिम (जिसका अर्थ है "राष्ट्रों का शहर" या "लोगों का शहर") के एक शोधकर्ता अवीव तातारस्की, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में येरुसालेम की भूमिका का अध्ययन करते हैं। उनका संगठन एक ऐसे भविष्य की वकालत करता है जिसमें शहर अपने सभी निवासियों - इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करता है - और अंततः दो राज्यों की साझा राजधानी के रूप में कार्य करता है। वर्षों से, तातारस्की ने येरुसालेम में घरों के विध्वंस की निगरानी की है। हमने उनसे इर अमिम के प्रवक्ता, रान यारोन के माध्यम से बात की।

तातार्स्की बताते हैं, "घरों को ध्वस्त करने की घटनाएं सालों से होती आ रही हैं, लेकिन 7 अक्टूबर से इनमें काफी वृद्धि हुई है। हाल ही में हुई घरों के विध्वंस की खास बात यह है कि ये पहली बार रमजान के दौरान हो रही हैं। इससे न केवल अपने घरों से निकाले गए परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उनकी धार्मिक परंपराएं भी प्रभावित होती हैं। इनमें से कई परिवारों को अपने घरों के खंडहरों के बीच अपना इफ्तार व्रत खोलना पड़ता है।"

अधिकांश विध्वंस रविवार को होती हैं, जो इजरायली कार्य सप्ताह का पहला दिन होता है। नवीनतम लहर ने पूर्वी येरुसालेम में तीन स्थानों को निशाना बनाया: बेत हनीना (पवित्र भूमि के संरक्षक द्वारा संचालित एक सुप्रतिष्ठित स्कूल), माउंट स्कोपस के बाहरी इलाके में अल-इस्साविया और अल-ज़ैम, एक गाँव जो येरुसालेम के नगरपालिका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सुरक्षा दीवार और एक प्रमुख चौकी द्वारा शहर से अलग है।

कितने विध्वंस हुए हैं?

पिछले साल 181 घर ध्वस्त किए गए, जबकि उसके पहले साल 140 घर थे। औसतन, हर साल लगभग 120 विध्वंस होते हैं, जिससे हर साल लगभग 600 लोग विस्थापित होते हैं।

इन विध्वंसों को सही ठहराने के लिए इज़राइल किस कानूनी आधार का उपयोग करता है?

हालाँकि इज़राइल ने औपचारिक रूप से 1980 में पूर्वी येरुसालेम पर कब्ज़ा कर लिया था - संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 478/80 में की निंदा के बावजूद - यह क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, 1967 से एक अधिकृत क्षेत्र बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में विध्वंस और जबरन जनसंख्या स्थानांतरण निषिद्ध है।

फिर भी, इज़राइली ज़ोनिंग नियम यह निर्धारित करते हैं कि स्वीकृत नियोजन क्षेत्रों में शामिल नहीं की गई इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है। फ़िलिस्तीनी निवासियों को शायद ही कभी निर्माण परमिट मिलते हैं, और जब उन्हें मिलते हैं, तो स्वीकृति प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। नतीजतन, कई लोग परमिट के निर्माण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भले ही उनका निर्माण स्थानीय भवन संहिताओं का अनुपालन करता हो, यह इज़राइली अदालतों को विध्वंस आदेश जारी करने की अनुमति देता है।

हाल ही में, नए कानूनी उपायों ने अपील को और अधिक प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे विध्वंस आदेशों का क्रियान्वयन आसान और तेज हो गया है।

क्या इजरायली बसने वाले लोग विध्वंस के बाद इन इलाकों में जा रहे हैं?

हमेशा नहीं और यह जरूरी भी नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है, खास तौर पर येरुसालेम के शेख जर्राह इलाके में। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, विध्वंस तत्काल पुनर्वास के बिना होता है।

क्या इस प्रथा का व्यापक विरोध है?

कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खास तौर पर इजरायली संसद (नेसेट) के अरब सदस्यों की ओर से, लेकिन इन प्रयासों को काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। मानवाधिकार संगठन - इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों - लंबे समय से विध्वंस के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हालांकि, इजरायली सरकार अपनी नीतियों पर कायम है।

पिछले साल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल की सैन्य कब्जे की प्रथाओं के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें घरों के विध्वंस को स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया गया।

