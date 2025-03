इथियोपिया के टिग्रे में फिर से बढ़ते तनाव ने एक नए संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है

वाटिकन न्यूज

इथियोपिया, टिग्रे, बुधवार 26 मार्च 2025 : इथियोपिया सरकार और टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के बीच 2022 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हस्ताक्षरित शांति समझौते के बावजूद, इथियोपिया के टिग्रे में दो साल से चल रहे गृहयुद्ध को समाप्त करने के बावजूद, राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बनी हुई है।

पिछले एक साल से बढ़ रहे तनाव का कारण टीपीएलएफ के भीतर ही सत्ता संघर्ष है, जिसमें इसके लंबे समय के नेता डेब्रेशन गेब्रामाइकल अपने पूर्व डिप्टी और टिग्रे अंतरिम प्रशासन (टीआईए) के प्रमुख गेटाचेव रेडा के खिलाफ खड़े हैं।

असहमति मुख्य रूप से शत्रुता समाप्ति समझौते (सीओएचए) के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसे टिग्रे को इथियोपिया के संघीय ढांचे में फिर से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। डेब्रेशन ने इस समझौते के धीमे और अप्रभावी प्रवर्तन के लिए गेटाचेव की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने न केवल टीआईए को भंग करने का आह्वान किया है, बल्कि गेटाच्यू के अधिकार को अवैध ठहराने का भी सक्रिय प्रयास किया है।

मार्च के मध्य में तनाव चरम पर पहुंच गया जब डेब्रेटियन के प्रति वफ़ादार टिग्रे डिफेंस फोर्सेज (टीडीएफ) के कुछ सदस्यों ने टिग्रे में प्रमुख स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन और मेकेले में मेयर का कार्यालय, साथ ही इरिट्रिया की सीमा पर स्थित शहर शामिल थे।

इसके जवाब में गेटाचेव ने तीन टीडीएफ कमांडरों को निलंबित करके और संघीय हस्तक्षेप की अपील करके निर्णायक कदम उठाए। इस कदम ने इस आशंका को बढ़ा दिया है कि उत्तरी इथियोपिया, संभवतः इरिट्रिया की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ एक बार फिर पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल सकता है।

आदिग्राट के काथलिक धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष टेसफासेलासी मेदिन ने इन घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। फ़ीदेस एजेंसी से बात करते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक और युद्ध उस आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम लाएगा जो पहले से ही बहुत पीड़ा झेल चुकी है।

धर्माध्यक्ष मेदिन ने टिग्रे में भयानक मानवीय स्थिति की ओर भी इशारा किया जो यूएस एड फंडिंग के अचानक बंद होने से और भी बदतर हो गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय किए गए इस व्यवधान ने एनजीओ, धार्मिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूनाइटेड स्टेट्स काथलिक कलसिया की अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसी काथलिक रिलीफ सेवा, जो इथियोपिया में आपातकालीन खाद्य सहायता के प्रमुख प्रदाताओं में से एक है, अपने संचालन को निलंबित कर दिया है और छोटी पहलों के लिए केवल सीमित निजी निधि उपलब्ध है। इन मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक वैकल्पिक रणनीति की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे लाखों कमजोर लोग बिना किसी सहारे के रह गए हैं, जिनमें अभी भी आंतरिक रूप से विस्थापित लोग शामिल हैं, जो देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत हैं।

भारी कठिनाई के बावजूद, कलीसिया प्रभावित लोगों को भौतिक सहायता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धर्माध्यक्ष मेदिन ने कहा, "हम एक कलीसिया के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उम्मीद देने और उनके लिए उम्मीद का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं।" उनके साथ खड़े होने और युद्ध के आघात से उबरने के लिए काम करने की हमारी कोशिश जारी है।"

