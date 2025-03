कोप16 जैव विविधता सम्मेलन: सभी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार 1 मार्च 2025 : संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16, जो पिछले साल कोलंबिया के कैली में स्थगित कर दिया गया था, इस वर्ष 25-27 फरवरी 2025 को रोम, इटली में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय में पुनः आयोजित किया गया, ताकि अनसुलझे रह गए एजेंडा मदों पर विचार किया जा सके, जिसका नेतृत्व कोलंबिया के पर्यावरण मंत्रालय ने किया।

जैव विविधता का मुद्दा संत पापा फ्रांसिस के दिल के बहुत करीब है। अपने विश्वपत्र ‘लौदातो सी’ और ‘लौदाते देउम’ में, उन्होंने सृष्टि के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है - न केवल जलवायु संरक्षण बल्कि जैव विविधता का संरक्षण भी।

जिस तरह से विभिन्न प्रजातियाँ एक-दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, वह न केवल वैश्विक CO2 प्रणाली को नियंत्रित करती है, बल्कि मानवता के पोषण के लिए भी आवश्यक है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए शिकारियों की आवश्यकता होती है और फसलों को सेचन करने के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है।

ये प्रणालियाँ अब अत्यधिक औद्योगिक कृषि के कारण खतरे में हैं। इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का ध्यान इस संघर्ष पर था कि जीवमंडल के संरक्षण के लिए किसे भुगतान करना चाहिए।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, जर्मन प्रतिनिधिमंडल के राज्य सचिव जान-निकलास गेसेनह्यूस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे की बात आती है, तो सभी को लचीला होना चाहिए ताकि वैश्विक संरक्षण वित्तपोषण को एक नए स्तर पर ले जाया जा सके।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि "स्थानीय और आदिवासी समुदायों की आवाज़ उठे और वे इसमें शामिल हों।" श्री गेसेनह्यूस ने बताया कि वैश्विक संरक्षण को प्राप्त करने के लिए ग्लोबल साउथ में भागीदारों के साथ काम करना आवश्यक है।

इस विश्वव्यापी संरक्षण परियोजना के वित्तपोषण के बारे में पिछले सम्मेलनों में पहले ही सहमति बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रौद्योगिकियों के लिए सब्सिडी के रूप में 2030 तक हर साल कम से कम 200 बिलियन यूरो इकट्ठा करना है। यह पैसा आदिवासी लोगों और प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोष में जमा किया जाना है।

अब, बहस यह है कि कोष पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान में, विश्व बैंक प्रभारी है, लेकिन वैश्विक दक्षिण के देशों ने इस तथ्य की आलोचना की है कि निर्णय लेने की अधिकांश शक्ति पश्चिमी देशों के पास है।

श्री गेसेनह्यूस ने उम्मीद जताई कि समझौता हो जाएगा। उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि कोलंबियाई राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अंतिम प्रस्ताव, जो यहाँ वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं, एक अच्छा संतुलित प्रस्ताव है। यह निश्चित रूप से हमें आम सहमति के थोड़ा करीब लाता है।”

सम्मेलन के अंतिम दिन, सरकारें जैव विविधता के संरक्षण के लिए धन जुटाने और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (केएमजीबीएफ) के लक्ष्यों को पूरा करने की रणनीति पर सहमत हुईं।

इस समझौते में 2030 तक हर साल 200 बिलियन यूरो जुटाने के साथ-साथ संसाधन जुटाने की रणनीति को अपनाना शामिल है, जो कई तरह के साधनों, तंत्रों और संस्थानों को इंगित करता है जो धन के स्रोत हो सकते हैं।

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, निजी और परोपकारी संसाधनों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य से सार्वजनिक वित्त प्राप्त करना भी इस योजना का हिस्सा है।

परियोजनाओं के मूल्यांकन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही किए जा चुके हैं। नए मानकों और माप इकाइयों से अब यह आकलन करना संभव हो जाएगा कि परियोजनाएँ कितनी प्रभावी हैं, जो अगले कोप के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व करता है।

