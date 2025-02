मंगलवार को आयात पर अमेरिकी शुल्क में भारी वृद्धि होने वाली है

वाटिकन न्यूज

वाशिंगटन, सोमवार 3 फरवरी 2025 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले आयात पर पच्चीस प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जबकि चीनी निर्यात पर दस प्रतिशत की बढ़ी हुई आयात शुल्क लागू होगी।

उन्होंने यह भी कहा है कि यूरोपीय वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाएगा, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इससे वस्तुओं का प्रवाह बाधित हो सकता है और मंदी आ सकती है।

मेक्सिको के बारे में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि आयात शुल्क ड्रग तस्करी और निरंतर अवैध प्रवास के जवाब में हैं।

तीनों देशों ने घोषणा की है कि वे उसी तरह जवाब देंगे। मैक्सिकन, कनाडाई और चीनी सामान संयुक्त राज्य अमेरिका को वर्तमान निर्यात का चालीस प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने मैक्सिकन सरकार पर ड्रग कार्टेल के साथ असहनीय गठबंधन करने का आरोप लगाया है।

मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउदिया शिनबाम का कहना है कि यह दावा बदनामी के बराबर है। वह अमेरिकी सरकार से हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाने का आह्वान कर रही हैं, जो ड्रग कार्टेल को इतना हथियार मुहैया करा रही है कि उनकी मारक क्षमता मैक्सिकन कानून और व्यवस्था प्रवर्तन से कहीं ज़्यादा है।

राष्ट्रपति शिनबाम ने इस बात पर ज़ोर देते हुए इन मुद्दों पर अमेरिकी सरकार के साथ काम करना जारी रखने की पेशकश की है, कि समस्याओं का समाधान आयात शुल्क के बजाय बातचीत और चर्चा से किया जाता है। मैक्सिको ने अपनी साझा सीमा को प्रभावी ढंग से सील करने में मदद की है और अमेरिका में हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, साथ ही ड्रग ज़ब्ती भी हुई है।

राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना है कि कुछ अल्पकालिक व्यवधान होंगे। दुनिया अब अपनी सांस रोके हुए है क्योंकि व्यापार युद्ध की हवाएँ घूम रही हैं और गति पकड़ रही हैं।

