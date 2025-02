युगांडा ने इबोला प्रकोप की पुष्टि की, नागरिकों को स्वास्थ्य उपायों का भरोसा दिलाया

वाटिकन न्यूज

कम्पाला, बुधवार 5 फरवरी 2025 :युगांडा सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए "पूर्ण नियंत्रण" में है, क्योंकि देश इबोला वायरस के सूडानी स्ट्रेन के नए प्रकोप से जूझ रहा है, जिसकी पुष्टि 30 जनवरी को हुई थी।

युगांडा स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी सचिव डॉ. डायना एटविन ने एक बयान में कहा कि तीन राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्रयोगशाला पुष्टि के बाद बुधवार, 29 जनवरी को कंपाला में इबोला से एक 32 वर्षीय पुरुष नर्स की मृत्यु हो गई।

बयान में कहा गया है, "युगांडा सरकार जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखे हुए है और युगांडा में सभी लोगों के जीवन की सुरक्षा करना जारी रखेगा।"

डॉ. एटविन के अनुसार, युगांडा में यह आठवां इबोला प्रकोप है।

कई स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा सहायता लेने के बाद नर्स की मृत्यु कैसे हुई, इसका वर्णन करते हुए डॉ. एटविन ने कहा, "रोगी को पाँच दिनों तक तेज़ बुखार, सीने में दर्द और साँस लेने में कठिनाई की शिकायत थी, जो बाद में शरीर के कई हिस्सों से बिना किसी कारण के रक्तस्राव में बदल गई। रोगी के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे और उसकी मृत्यु हो गई।"

एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि सोमवार तक दो और लोग वायरस से प्रभावित हुए हैं, साथ ही यह भी बताया कि युगांडा ने सूडान में पाए जाने वाले इबोला के टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए रोगविषयक ​​परीक्षण शुरू कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटना प्रबंधन टीम को सक्रिय कर दिया है और सभी संपर्कों को सूचीबद्ध करने और उन्हें अलग करने के लिए मबाले शहर और माटुगा में सैदीना अबूबकर इस्लामिक अस्पताल दोनों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को भेजा है। यह बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए है।

डॉ. अट्विन ने कहा, "सभी सूचीबद्ध संपर्कों को अलग करने के लिए सुविधाओं की पहचान की गई है। किसी भी संपर्क में लक्षण विकसित होने पर उसे निर्दिष्ट अलगाव केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।" "इबोला वायरस रोग के खिलाफ मृतक के सभी संपर्कों का टीकाकरण तुरंत शुरू होने वाला है। संपर्कों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए इबोला वैक्सीन की उपलब्ध खुराक को प्राथमिकता दी जाती है।"

इसके अतिरिक्त, युगांडा का स्वास्थ्य मंत्रालय वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मृतक के सम्मानजनक अंतिम संस्कार का आयोजन कर रहा है और "कंपाला और मबाले में क्षेत्रीय आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय करने के लिए महामारी विज्ञान टीम को भेजा गया है।"

अपील

युगांडा की सरकार ने लोगों को इबोला के लक्षण वाले व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क से बचने की चेतावनी दी है, सभी नागरिकों से नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने या सनिटाइज़र का उपयोग करके सख्त हाथ स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा है।

इबोला आमतौर पर संक्रमित रोगियों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है।

डॉ. अट्विन ने जोर देते हुए कहा कि एक संदिग्ध इबोला मामले में अचानक बुखार, थकान, सीने में दर्द, दस्त, उल्टी, अस्पष्टीकृत रक्तस्राव, आंखों का पीला पड़ना, बेचैनी और सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here