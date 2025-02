सीरिया अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर

वाटिकन न्यूज

दमिश्क बुधवार 26 फरवरी 2025 : सीरियाई शासन को गिरे हुए लगभग तीन महीने हो चुके हैं और नए राष्ट्रपति अहमद अल-चारा विश्व नेताओं और जनमत को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया, अंतर-सामुदायिक और अंतर-धार्मिक सीरिया संभव है।

इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, 25 फरवरी को दमिश्क में राष्ट्रीय संवाद पर दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सभी सीरियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। दो सप्ताह तक, देश बशर अल-असद के अलावी बाथिस्ट शासन के समर्थकों, विभिन्न विद्रोही गुटों, कुर्द लड़ाकों और कट्टरपंथी इस्लामवादी आंदोलनों के बीच खून-खराबे में बंटा रहा - जिसमें वह भी शामिल है जिससे नए स्वघोषित नेता आते हैं।

हालाँकि, आंतरिक दृष्टिकोण से, स्थिति नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। जबकि नए अधिकारी राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिशोध की भावना अभी भी बनी हुई है, और देश पर इस्लामी कानून की छाया मंडरा रही है। होम्स के महाधर्माध्यक्ष जैक्स मौराड के अनुसार, "हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह नाजुक है क्योंकि सीरिया पूरी तरह से कमज़ोर स्थिति में है" और "अराजकता एक निश्चित स्थिति में भी है, विशेष रूप से सुरक्षा के मामले में।" हालाँकि, वे सीरिया और उसके लोगों के भविष्य के लिए आशान्वित हैं।

दिसंबर की शुरुआत में "शासन से मुक्त" होने की शुरुआती खुशी अभी भी महसूस की जा सकती है। इसने "हर किसी के दिलों को बदल दिया है" और उन्हें आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी है।

सीरिया को संक्रमणकालीन न्याय, एक नया संविधान, संस्थागत और आर्थिक सुधार, क्षेत्रीय एकता की गारंटी, साथ ही सार्वजनिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है।

सीरिया की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नई सरकार 1 मार्च तक बनने की उम्मीद है। एक उत्साहजनक संकेत के रूप में, यूरोपीय संघ ने इस सप्ताह की शुरुआत में बैंकिंग, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों पर कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया, जो 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से लागू थे।

महाधर्माध्यक्ष मौराड कहते हैं, सीरियाई लोग "जीवन से प्यार करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं," जो देश के विकास और नवीनीकरण के लिए सक्रिय बलों की क्षमता में आश्वस्त हैं।

"कई अवसरों पर, [नए अधिकारियों] ने इस नए सीरिया का हिस्सा बनने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और इच्छा व्यक्त की है।"

हालांकि, जमीन पर, स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। राष्ट्रपति अहमद अल-चारा के बार-बार आश्वासन के बावजूद, महाधर्माध्यक्ष मौराड ने अफसोस जताया कि कार्रवाई वादों से मेल नहीं खाती: "शरिया कानून और सभी कट्टरपंथी कानून वास्तव में सभी के लिए खुले सीरिया का संकेत नहीं हैं, बल्कि केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए सीरिया है।"

महाधर्माध्यक्ष मौराड, जो 2015 में पांच महीने तक बंधक बनाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामवादियों को अच्छी तरह से जानते हैं, जोर देकर कहते हैं कि सीरियाई लोगों ने कभी भी शरिया कानून के अनुकूल जीवन शैली नहीं अपनाई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "महिलाओं के लिए हिजाब पहनना प्रथागत नहीं है; यह हमारे तर्क से बाहर है।"

इसी तरह, सीरियाई लोग कभी भी सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक परिवहन पर लिंग के आधार पर अलग-अलग नहीं रहे हैं। "उन्होंने पहले ही इसे लागू कर दिया है, लेकिन अब तक, लोग आवश्यकता के कारण इसका पालन करते हैं, न कि इसलिए कि वे खुश हैं या आश्वस्त हैं।"

महाधर्माध्यक्ष बताते हैं कि कुछ गांवों में ख्रीस्तियों को निशाना बनाया गया है, हालांकि "अलावियों के साथ कोई तुलना नहीं है", वे मुस्लिम संप्रदाय का जिक्र करते हुए जल्दी से कहते हैं जिससे अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद आए थे।

हालांकि, वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हिंसा के ये कृत्य कट्टरपंथी समूहों द्वारा किए गए संपार्श्विक नुकसान हैं जो अंतर-सामुदायिक एकता को अस्वीकार करते हैं या वे उभरती हुई सरकारी नीति का हिस्सा हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है," वे स्वीकार करते हैं।

वे बताते हैं कि यह अनिश्चितता उन्हें किसी पर भी भरोसा करने से रोकती है - "न तो सरकार और न ही इससे जुड़े समूह।" : "चूंकि इन समूहों और सरकार के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है, इसलिए मैं सरकार की जिम्मेदारी को कुछ क्षेत्रों में होने वाली हिंसक घटनाओं से अलग नहीं कर सकता, खासकर हमारे होम्स क्षेत्र में।"

अनिश्चितता, छिटपुट हिंसा और असद शासन के सहयोगियों के खिलाफ कभी-कभार बदला लेने के इस माहौल को देखते हुए - साथ ही एक कार्यशील न्यायिक प्रणाली की अनुपस्थिति - लाखों विस्थापित सीरियाई लोगों की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं।

महाधर्माध्यक्ष मौराड कहते हैं, "विस्थापितों और ख्रीस्तियों के लौटने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए।" "सबसे पहले, हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जो सभी समुदायों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता हो"; इसके बाद, "हमें एक स्थिर, स्पष्ट संविधान चाहिए जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। यदि संविधान इस्लामी कानून पर आधारित है, तो केवल सुन्नी ही लौटेंगे - और वे भी कुध ही लौटेंगे।"

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा न्याय है: "यह हमारे लिए एक सपना बना हुआ है क्योंकि सीरिया में कोई वास्तविक न्याय नहीं है। बदला लेने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है, जो लोगों को - विशेष रूप से ख्रीस्तियों को - लौटने से हतोत्साहित करता है।"

महाधर्माध्यक्ष मौराड याद करते हैं कि सीरिया ऐतिहासिक रूप से समुदायों, जातीय समूहों और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सद्भाव का एक उदाहरण रहा है।

वह इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्य में भी यह जारी रहना चाहिए, "तनाव बढ़ाने वाली सभी कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद।" लोग "अच्छे और उदार हैं," और "राजनीति में सीरियाई लोगों के दिल को बदलने की शक्ति नहीं है।"

