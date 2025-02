डीआरसी में लड़ाई के कारण बच्चे बलात्कार के शिकार हुए, 350,000 से ज़्यादा विस्थापित हुए

वाटिकन न्यूज

बुकावु, शनिवार 15 फरवरी 2025 : पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में “तेज़ी से बिगड़ती” स्थिति ने कथित तौर पर एक गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, जहाँ लगभग 350,000 लोग हिंसा से बचने के लिए भाग रहे हैं और उनके सिर पर छत नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने चेतावनी दी है कि रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही जो पिछले महीने पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्ज़ा कर लिया था, अब दक्षिण की ओर अपना अभियान जारी रख रहे हैं और शुक्रवार को कथित तौर पर रणनीतिक कावुमू हवाई अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया, जो क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर बुकावु की सेवा करता है। इस नवीनतम विद्रोही हमले से पहले ही, उत्तर और दक्षिण किवु प्रांत पहले से ही आंतरिक रूप से विस्थापित दसियों हज़ारों लोगों की मेजबानी कर रहे थे।

यूएनएचसीआर के अनुसार, गोमा के लगभग 70% शिविर नष्ट हो गए हैं और अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि बिना विस्फोट वाले गोला-बारूद के कारण उनके लिए घर जाना असुरक्षित हो गया है।

इसने कहा कि "लाखों लोग अब गिरजाघऱों और अस्पतालों सहित अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। अपराध में वृद्धि हुई है और बीमारी का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि यह और अन्य एजेंसियां ​​लड़ाई के बीच सहायता प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।"

इस बीच संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के कोष - यूनिसेफ - ने गुरुवार को सशस्त्र लोगों पर, संभवतः संघर्ष के दोनों पक्षों पर, पिछले हफ्तों में कई बच्चों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया।

एक बयान में, एजेंसी के कार्यकारी निदेशक, काथरीन रसेल ने कहा "उत्तर और दक्षिण किवु प्रांतों में, हमें संघर्ष में शामिल पक्षों द्वारा बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन की भयावह रिपोर्टें मिल रही हैं, जिसमें बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूप शामिल हैं, जो हाल के वर्षों में हमने जो कुछ भी देखा है, उससे कहीं अधिक है।"

रसेल ने कहा, "एक माँ ने हमारे कर्मचारियों को बताया कि कैसे भोजन की तलाश में गई उसकी छह बेटियों, जिनमें सबसे छोटी सिर्फ़ 12 साल की है, के साथ सशस्त्र लोगों द्वारा व्यवस्थित रूप से बलात्कार किया गया।"

जैसे-जैसे लड़ाई तेज होती जा रही है, सैकड़ों बच्चों को कथित तौर पर उनके भागने वाले परिवारों से अलग कर दिया गया है, जिससे उन्हें हिंसा के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है,और 12 साल की उम्र के बच्चों को लड़ाई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जा रहा है या मजबूर किया जा रहा है।

रवांडा द्वारा समर्थित एम23 विद्रोहियों ने हाल के महीनों में पूर्वी डीआरसी में कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जो दशकों से कई संघर्षों से त्रस्त देश है।

एम23 का दावा है कि वह जातीय तुत्सी के हितों के लिए लड़ रहा है और क्षेत्रीय नेताओं द्वारा लड़ाई समाप्त करने के आह्वान के बावजूद डीआरसी में अपना सैन्य अभियान जारी रखा है।

(स्रोत: एपी, रॉयटर्स और अन्य समाचार एजेंसियां)

