हमास 20 फरवरी को बिबास परिवार के शव लौटाएगा

गाजा, बुधवार 19 फरवरी 2025 : समझौते के पहले चरण में पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को छह जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। आज हमास ने इस खबर की पुष्टि की, जिसने दुर्भाग्यवश उसी समय घोषणा की कि चार शव भी सौंपे जाएंगे, जिनमें - जैसा कि इस्लामिस्ट समूह के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या ने अनुमान लगाया था - बिबास परिवार, मां शिरी और दो छोटे बच्चे एरियल, जो अपहरण के समय 4 वर्ष के थे, और केफिर, जो उस समय 9 महीने के थे, बंधकों में सबसे छोटे थे, सभी को पिछले 7 अक्टूबर को किबुत्ज़ नीर ओज़ में उनके घर में रहते हुए पकड़ा गया था। लाल बालों वाले बच्चों को गोद में लिए हमास के आतंकवादियों से घिरी एक भयभीत महिला की छवि हाल के महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है। पिता और पति यार्डेन को पिछले 1 फरवरी को एक पिछली बातचीत के दौरान रिहा किया गया था।

रिहा होने वाले लोगों में हिशाम अल-सईद, एक अरब-इज़रायली बेडौइन है जिसे 2015 से हमास ने बंधक बना रखा है और अबरा मेंगिस्टू, इथियोपियाई मूल का एक इज़रायली नागरिक है जिसे दस साल से ज़्यादा समय से बंधक बनाकर रखा गया है।शनिवार की रिहाई के बाद, 59 अन्य बंधक हमास के कब्ज़े में रहेंगे, जिनमें से कम से कम 28 की मौत हो चुकी है।

इस बीच, 19 जनवरी को लागू हुए युद्ध विराम समझौते के ढांचे के भीतर, तथा बंधकों को वापस सौंपे जाने के बाद ही, इजरायल मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी, ट्रेलरों और निर्माण सामग्री को गाजा में प्रवेश की अनुमति देगा, तथा दूसरे चरण तक, जब हमास द्वारा स्थायी युद्ध विराम और इजरायल की वापसी के बदले में दर्जनों और बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है।

इस बीच, गाजा में लोगों की मौत जारी है: इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर मार डाला। रक्षा बलों के अनुसार, उस व्यक्ति ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के बावजूद सैनिकों की ओर बढ़ना जारी रखा। इज़रायली सेना ने एक ड्रोन से एक संदिग्ध वाहन को भी निशाना बनाया जो बिना जांच किए गाजा पट्टी के केंद्र से उत्तर की ओर जा रहा था।

