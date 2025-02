ऑक्सफम ने इस्राएली अभियान के बीच पश्चिमी तट के ‘गज़ाकरण’ की चेतावनी दी

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 27 फरवरी 2025 (रेई) : 19 जनवरी को गज़ा में अस्थायी युद्धविराम लागू होने के बाद इस्राएल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य अभियान तेज करने के बाद से पश्चिमी तट पर 40,000 से अधिक लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है।

दो दिन बाद, जेनिन शरणार्थी शिविर पर इस्राएली हमले में कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

शिविर लगभग वीरान हो चुका है, और इस्राएली बुलडोजरों ने बड़े क्षेत्रों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कथित तौर पर चौड़ी सड़कें बन गई हैं। जेनिन के कई पूर्व निवासी फिलिस्तीनियों के वंशज थे, जो 1948 में अपने घरों से भाग गए थे।

इसके जवाब में, 21 स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक ब्रिटिश संघ, ऑक्सफम ने हाल ही में कहा कि 1967 में इस्राएल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद से यह सबसे बड़ा विस्थापन है।

वेस्ट बैंक के उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें तुलकरम, नूर शम्स और एल फरा शरणार्थी शिविर शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर “तेजी से बढ़ते” हमलों के बारे में चिंता व्यक्त की। इस्राएल ने आरोप लगाया कि हमास और अन्य “आतंकवादी संगठन” अस्पतालों और एम्बुलेंस का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए साधन के रूप में करते हैं।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में स्वास्थ्यकर्मियों पर 44 से ज़्यादा हमले हुए हैं।

ऑक्सफम ने इस स्थिति को वेस्ट बैंक का “गज़ाकरण” कहा और “सुनियोजित विलय रणनीति” की चेतावनी दी।

ऑक्सफम के वेस्ट बैंक रिस्पॉन्स लीड मुस्तफा तमाइज़ेह ने कहा, "मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, बिना किसी दंड के खुलेआम हो रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुपचाप देख रहा है।" उन्होंने कहा कि इस्राएल के सैन्य अभियानों ने मानवीय सहायता पहुंचाना और अपने कार्यक्रमों के साथ समुदायों तक पहुंचना मुश्किल और खतरनाक बना दिया है। श्री मुस्ताफा ने कहा, "हमारे कर्मचारियों और भागीदारों ने सैन्य चौकियों पर पहुँच से वंचित किए जाने या धमकी दिए जाने और सहायता वितरण को अवरुद्ध किए जाने की सूचना दी है।" "इन प्रतिबंधों ने सहायता प्रयासों को धीमा कर दिया है और परिचालन लागत बढ़ा दी है।"

सड़क बंद होने और जाँच चौकी के कारण, सहायता पहुँचाने में जो पहले 2 घंटे लगते थे, अब नियमित रूप से 12 घंटे लगते हैं।

वेस्ट बैंक के किसान भी अपने खेत तक पहुँचने से कट गए हैं। ऑक्सफम का कहना है कि इस्राएली सेना ने 1,000 एकड़ जमीन पर कब्ज़ा कर लिया है, और आरोप लगाया है कि इस कदम से "अधिकार और बस्तियों का विस्तार करना आसान हो गया है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here