नेतन्याहू गाजा पर ट्रम्प से सहमत, अरब देशों ने की निंदा

गाजा, सोमवार 10 फरवरी 2025 : इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना को "बहुत अच्छा, वर्षों में पहला नया विचार" बताया। अरब देशों से निंदा की आवाज उठ रही है और पश्चिमी तट पर तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है।

इजरायली प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व पर अमेरिकी रणनीति की प्रशंसा इन शब्दों में व्यक्त की: "इसमें गाजा में सब कुछ बदलने की क्षमता है।" ये बातें उन्होंने वाशिंगटन से लौटने से पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कही। "यह न तो जबरन बेदखली है, न ही जातीय सफाया। उन्होंने घोषणा की कि गाजा के नागरिक पुनर्निर्माण के बाद अपने घरों को लौट सकेंगे, बशर्ते वे आतंकवाद का त्याग कर दें।"

रियाद के बाद फिलिस्तीन, मिस्र और जॉर्डन ने इजरायली नेता के टिप्पणियों की निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने उन शब्दों को खारिज कर दिया, जिनका उद्देश्य "गाजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ इजरायली कब्जे द्वारा किए जा रहे अपराधों से ध्यान हटाना है, जिसमें जातीय सफाया भी शामिल है, जिसके वे शिकार हैं।" उन्होंने एक आधिकारिक बयान में दोहराया कि "फिलिस्तीनी लोगों को अपनी भूमि पर अधिकार है और वे घुसपैठिये या अप्रवासी नहीं हैं, जिन्हें क्रूर इजरायली कब्जे के तहत जब चाहे तब बाहर निकाला जा सकता है।" अम्मान इजरायल के बयानों को "आक्रामक" और "उत्तेजक" मानता है।

इस बीच, ज़मीन पर, इज़रायली रक्षा बल (आईडीएफ) पश्चिमी तट में अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते के लागू होने के दो दिन बाद 21 जनवरी से जारी है। सेना की यह कार्रवाई रविवार को रिहा किए जा रहे फिलिस्तीनी कैदियों के परेड और समारोहों को रोकने के लिए है। सेना ने शनिवार हमास के झंडे और अन्य सामान जब्त कर लिया। समझौते के अनुसार, रविवार से सेना नेत्ज़ारिम गलियारे से हट जाना तय किया गया।

रॉयटर्स ने रिपोर्ट की, कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, कब्जे वाले पश्चिमी तट के नूर शम्स शरणार्थी शिविर में इजरायली सुरक्षा बलों ने एक 23 वर्षीय गर्भवती फिलिस्तीनी महिला की हत्या कर दी। आठ महीने की गर्भवती सुंदोस जमाल मोहम्मद शलाबी को इज़रायली बंदूकधारियों ने गोली मार दी और महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दम्पति को उस समय गोली मार दी गई जब वे अपने घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे।

