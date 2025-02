जातीय तनाव के बीच कोसोवो में मतदान सम्पन्न हुआ

वाटिकन न्यूज

कोसोवो, सोमवार 10 फरवरी 2025 : रविवार 9 फरवरी को 1.6 मिलियन लोगों वाले इस छोटे लेकिन रणनीतिक बाल्कन राष्ट्र कोसोवो के संसदीय चुनाव के लिए मतदान दिया गया।

जनमत सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया कि उनकी राष्ट्रवादी वेटेवेंडोसजे ("आत्मनिर्णय") पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

फिर भी कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण विपक्षी दल के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो कोसोवो में और अधिक राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देता है।

सर्वेक्षणों से पता चला कि कई मतदाता इस बात से प्रसन्न हैं कि 2021 से सरकार का नेतृत्व करने वाले कुर्ती ने वहां सफलता प्राप्त की, जहां उनके पूर्ववर्ती विफल रहे: उन्होंने अपनी उत्तरी सीमा पर विद्रोही सर्ब क्षेत्र पर अल्बानियाई-बहुमत वाली सरकार का नियंत्रण कड़ा कर दिया।

कोसोवो के मुख्य रूप से रूढ़िवादी सर्ब अल्पसंख्यक की आबादी का अनुमान 4 से 8 प्रतिशत है, और कई लोग प्रिस्टिना के बजाय बेलग्रेड के प्रति वफादार हैं।

स्थानीय सर्बों का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ सर्बियाई सीमा के पास मित्रोविका शहर के उत्तरी भाग में है।

हालाँकि, प्रधान मंत्री कुर्ती ने हाल ही में कोसोवो पुलिस को तैनात करने, समानांतर संस्थानों को बंद करने और सर्बियाई दीनार मुद्रा पर यूरो के उपयोग को लागू करने में सफलता प्राप्त की।

और उन्होंने अपनी पार्टी के साथ, सर्ब-बहुमत वाले क्षेत्रों पर केंद्र सरकार की पहुँच का विस्तार करते हुए कोसोवो में शेष सर्बियाई संस्थानों को खत्म करने का अभियान चलाया।

इससे पड़ोसी सर्बिया चिंतित है, जिसने 2008 में कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा को कभी मान्यता नहीं दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चिंता व्यक्त की है।

जातीय तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वागत किए गए घटनाक्रमों को प्रभावित किया है, जैसे कि बेरोजगारी को कम करने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और क्षेत्रीय औसत से ऊपर आर्थिक विकास हासिल करने में सरकार की सफलता।

पीबीएस न्यूज के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग वाल्मिर एलेजी के अनुसार, मतदान स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे "बिना किसी समस्या के समाप्त हो गया, जो इसकी अखंडता को भंग कर सकता था।"

प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती की पार्टी ने रविवार को कोसोवो के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन अकेले शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत के बिना, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी सर्बिया के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर बातचीत रुकी हुई है और यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक के लिए विदेशी फंडिंग सवालों के घेरे में है।

