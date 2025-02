लेखक और राजनयिक पूर्वी येरुसालेम की किताब की दुकान पर छापे की निंदा में शामिल हए

वाटिकन न्यूज

पूर्वी येरुसालेम, बुधवार 12 फरवरी 2025 : पूर्वी येरुसालेम में शैक्षिक पुस्तक की दुकान पर छापा और उसके बाद उसके फिलिस्तीनी मालिकों की गिरफ़्तारी ने दुनिया भर में भारी विवाद पैदा कर दिया है, जिससे इज़राइल में सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए चिंता बढ़ गई है।

जबकि "फिलिस्तीन" शब्द वाली किताबों पर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि छापे में, जिसमें इज़राइली अधिकारियों ने पुस्तक की दुकान पर धावा बोला और अहमद और महमूद मुना दोनों भाइयों को हिरासत में लिया, ज़्यादातर उन किताबों को निशाना बनाया गया जिनमें फिलिस्तीन या फिलिस्तीनी प्रतीकों का संदर्भ था, जिससे फिलिस्तीनी कथाओं के दमन के बारे में सवाल उठते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, 9 फरवरी को पुस्तक की दुकान पर धावा बोलने वाले अधिकारियों ने गूगल अनुवाद का उपयोग करके फिलिस्तीन से संबंधित कीवर्ड वाली सैकड़ों पुस्तकों की पहचान की और उन्हें हटा दिया, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे हिंसा भड़काती हैं या आतंकवाद का समर्थन करती हैं। इनमें से एक पुस्तक कथित तौर पर बच्चों की रंग भरने वाली पुस्तक थी जिसका शीर्षक था "नदी से समुद्र तक", यह नारा कुछ फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच एक मातृभूमि के समर्थन में इस्तेमाल करते हैं।

इस कदम की व्यापक निंदा हुई है, खासकर उन लोगों की ओर से जिन्होंने किताबों की दुकान में समय बिताया, जिनमें राजनयिक, पत्रकार, लेखक, यात्री और अन्य शामिल हैं।

इनमें पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ नाथन थ्रॉल भी शामिल हैं। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, नाथन थ्रॉल ने इस छापे के इज़राइल के राजनीतिक माहौल पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर विचार किया।

जब मुनास (दोनों भाई) सजा का इंतजार कर रहे थे, तब थ्रॉल कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोगों की उपस्थिति के बारे में उनकी मिश्रित भावनाएँ थीं। उन्होंने कहा, "किसी देश में फिलिस्तीन शब्द वाली किताबों पर प्रतिबंध लगाना एक अपमान है और इससे वास्तव में जितने लोग आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि शैक्षिक किताब दुकान का बंद होना कोई अलग घटना नहीं है, "यह देश के भीतर बढ़ते अधिनायकवाद का प्रतीक है"।

उन्होंने मुनास के प्रति वर्षों से प्राप्त स्नेह और सम्मान का वर्णन किया, क्योंकि वे - बौद्धिक आदान-प्रदान का केंद्र - अपनी किताबों की दुकान में लोगों का स्वागत करते हैं, अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, "ये दो प्रिय व्यक्ति हैं, और यह स्पष्ट था कि उन्हें बहुत समर्थन मिला।" यह तथ्य कि इजरायल सरकार ने उनके व्यापक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बावजूद उन्हें निशाना बनाना, दंड से मुक्ति की एक परेशान करने वाली भावना को दर्शाता है और यह विश्वास है कि इस तरह के कार्यों के लिए कोई परिणाम नहीं होगा।

थ्रॉल ने कहा कि विचारों के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करने के ऐसे प्रयास लोकतंत्र की अवधारणा के लिए एक सीधी चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, "कोई भी देश जो दशकों तक लाखों लोगों से उनकी जन्मजात विशेषताओं के आधार पर बुनियादी नागरिक अधिकारों को रोकता है, उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है।"

श्री थ्रॉल के लिए, शैक्षिक किताब की दुकान सिर्फ़ एक दुकान नहीं है, बल्कि समुदाय और जुड़ाव का एक स्थान है। उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैंने अपनी दोनों किताबें वहीं लॉन्च कीं।" उन्होंने कहा, "मैं वहाँ घंटों बैठता था और मालिकों के साथ जीवन, साहित्य और राजनीति के बारे में लंबी-लंबी बातें करता था।" पिछले कुछ सालों में, जैसे-जैसे थ्रॉल ने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें इकट्ठी कीं, उनके घर में जगह बनाने की ज़रूरत ज़रूरी हो गई। वह उन्हें शैक्षिक किताब की दुकान को दान कर देते थे, जो बदले में थ्रॉल की किताबों को अन्य दान के साथ गाजा में एक छोटी सी लाइब्रेरी में ले जाता था।

गाजा पट्टी में इज़रायली सेना द्वारा डेढ़ साल तक बमबारी के बाद, यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि "लाइब्रेरी नष्ट हो गई"।

हालाँकि गाजा पट्टी पर मौजूदा युद्धविराम फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इज़रायल में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक माहौल चिंता का विषय है। उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा और शांति बहाल होगी।

