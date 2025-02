गाजा, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते पर टकराव

वाटिकन न्यूज

गाजा, बुधवार 12 फरवरी 2025 : "हमास को शनिवार दोपहर तक बंधकों को रिहा करना होगा अन्यथा युद्ध होगा।" यह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दो दिन पहले दी गई धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई में बाधा डाली तो उन्हें "नरक" मिलेगा। फिलिस्तीनी आंदोलन के नेताओं ने दोहराया कि "हमास युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है", तथा समझौतों के क्रियान्वयन में किसी भी जटिलता या देरी के लिए सारा दोष इजरायल पर मढ़ा।

इसलिए यह युद्धविराम समझौता लगातार कमजोर होता जा रहा है। दरअसल, टाइम ऑफ इजरायल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना की दक्षिणी कमान हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के विफल होने की स्थिति में पट्टी के लिए युद्ध योजनाओं को मंजूरी दे रही है। इज़रायली प्रधानमंत्री ने पहले ही सैन्य नेतृत्व को “पट्टी में और उसके आसपास सेना एकत्र करने” का आदेश दिया है। कल शाम, मंगलवार 11 फरवरी से, मौजूदा सैन्य ठिकानों को सुदृढ़ करने के लिए कई ब्रिगेड और विशेष बल इकाइयों को तैनात किया गया है। घटनाक्रम के आधार पर, गाजा में संभावित तैनाती के लिए अतिरिक्त डिवीजनों को तैयार किया जा रहा है।

इस बीच, अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी आबादी को दूसरे देशों में बसाने की योजना, बदले में उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने की है जिसे ट्रंप ने "मध्य पूर्व का रिवेरा" (तट से सटा हुआ क्षेत्र) कहा है, चर्चा का विषय बनी हुई है: जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस में गाजा के विस्थापन के प्रति अपना विरोध दोहराया: "यह एकीकृत अरब स्थिति है।" जॉर्डन के राजा ने जोर देते हुए कहा, "फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना पुनर्निर्माण करना और भयानक मानवीय स्थिति को संबोधित करना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।" मिस्र ने, अपने हिस्से के लिए, विदेश मंत्रालय के एक बयान में घोषणा की कि वह पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए एक "दृष्टिकोण" पेश करना चाहता है जिसमें फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन शामिल नहीं है और जो उनकी भूमि के रखरखाव की गारंटी देता है।

