इज़राइल और अमेरिका, गाजा और ईरान पर एक साझा मोर्चा

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, सोमवार 17 फरवरी 2025 : यदि सभी बंधक वापस नहीं लौटे तो नरक के द्वार खुल जाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक भयावह परिदृश्य की कल्पना की है और ऐसा उन्होंने रविवार को येरुसालेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में किया।

"कुछ रिपोर्टों के विपरीत", जैसा कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ "पूर्ण सहयोग और समन्वय" है, साथ ही "एक सामान्य रणनीति" है जिसे हमेशा "जनता के साथ साझा करना संभव" नहीं होता है, संभवतः ट्रम्प के उस प्रस्ताव का परोक्ष संदर्भ देते हुए जिसमें गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी को स्थानांतरित करने तथा फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व में उसका पुनर्विकास करने का प्रस्ताव है। इसके बाद यह रुबियो पर निर्भर करता है कि वह गाजा में हमास की भविष्य की भूमिका पर लौटें, जिसे पट्टी से “समाप्त” किया जाना चाहिए, जहां इस्लामवादी आंदोलन “प्रमुख शक्ति बने नहीं रह सकता”, जैसा कि ट्रम्प ने कई बार “स्पष्ट रूप से” व्यक्त किया है, जो कि, इजरायली बताते हैं, “इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त है।”

रूबियो का मध्य पूर्व में यह पहला दौरा है। इसलिए, इजराइल में अपनी बैठकों के दौरान, वे "बंधकों पर समझौते को जारी रखने, गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के स्वैच्छिक प्रवास को प्रोत्साहित करने की योजना, लेबनान में युद्ध विराम" तथा ईरान से उत्पन्न खतरे पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा देश जिसे इस क्षेत्र में "अस्थिरता का मुख्य स्रोत" माना जाता है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह से उसके पास परमाणु हथियार होने पर रोक लगाना चाहते हैं। नेतन्याहू और रुबियो ने सीरिया में नए कदम के बारे में भी बात की और बताया कि इजरायल "दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में किसी भी खतरे को उभरने से रोकने के लिए कार्रवाई करेगा।" और इस बीच, रुबियो के आगमन के साथ ही शनिवार रात इजरायल में बमों की एक खेप भी पहुंच गई।

इस बीच, इज़रायली सेना ने कहा कि उसने रविवार तड़के दक्षिणी गाजा में अपनी सेना के पास आने वाले लोगों के खिलाफ हवाई हमला किया। हमास के अनुसार, इस हमले में तीन फिलिस्तीनी पुलिसकर्मी मारे गए, जो मिस्र की सीमा पर राफा के पास सहायता ट्रकों के प्रवेश को सुनिश्चित कर रहे थे।

