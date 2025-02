सैकड़ों रब्बियों ने गज़ा के लिए "जातीय सफाया" परियोजना का विरोध किया

वाटिकन न्यूज

अमरीका, शुक्रवार, 14 फरवरी 2025 (रेई) : न्यूयॉर्क टाइम्स में सैकड़ों अमेरिकी रब्बियों और यहूदी सार्वजनिक हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित संदेश स्पष्ट है: "यहूदी लोग जातीय सफाए के लिए 'नहीं' कहते हैं!"

गज़ा पट्टी में डेढ़ साल के विनाश के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गज़ा पर "कब्जा" करने और वहाँ के लगभग दो मिलियन निवासियों को सामूहिक रूप से निष्कासित करने का प्रस्ताव दिया है।

गुरुवार, 13 फरवरी को 350 रब्बियों और यहूदी सार्वजनिक हस्तियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पेज का विज्ञापन निकाला और इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रम्प के नए प्रस्ताव की निंदा करने के लिए किया।

विज्ञापन में लिखा है: "ट्रंप ने गज़ा से सभी फिलिस्तीनियों को हटाने का आह्वान किया है। यहूदी लोग जातीय सफाए को ना कहते हैं!" और उसके बाद हस्ताक्षरकर्ताओं की एक सूची है, जिसमें रब्बी शेरोन ब्रूस, रोली मैटलन और एलिसा वाइज़ के साथ-साथ टोनी कुशनर, इलाना ग्लेज़र, नाओमी क्लेन और जोकिन फीनिक्स जैसे यहूदी रचनात्मक और कार्यकर्ता शामिल हैं।

इस्राएल-हमास युद्ध में बचे हुए गज़ावासियों को सामूहिक रूप से निष्कासित करने का राष्ट्रपति ट्रम्प का प्रस्ताव 1948 के नकबा की याद दिलाता है, एक ऐसी “तबाही” जिसमें ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों द्वारा लाखों फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया था।

कुछ लोगों का तर्क है कि यदि जातीय सफाई किसी विशेष समूह को नष्ट करने के इरादे से की जाती है, तो यह नरसंहार के लिए कानूनी द्वार है, जैसा कि 1948 के नरसंहार सम्मेलन में परिभाषित किया गया है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का रोम कानून जातीय आधार पर निर्वासन, जबरन स्थानांतरण और उत्पीड़न को मानवता के विरुद्ध अपराध (अनुच्छेद 7) के रूप में वर्गीकृत करता है, जबकि जिनेवा सम्मेलन सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों के जबरन विस्थापन को प्रतिबंधित करता है (चौथे जिनेवा सम्मेलन का अनुच्छेद 49)।

एजेसी (अमेरिकी यहूदी समिति) के लिए अंतरधार्मिक मामलों के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक और अबू धाबी में अब्राहमिक फैमिली हाउस में वर्तमान विशेष अंतरधार्मिक सलाहकार रब्बी डेविड रोसेन ने विज्ञापन के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया को जितना संभव हो सके पता चले कि राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल, जैसा है, और जैसा कि इसे समझा गया है, स्वीकार्य नहीं है।"

वाटिकन न्यूज़ के पत्रकार जॉन-चार्ल्स पुजोलू से बात करते हुए, रब्बी डेविड रोसेन ने समझाया कि जातीय सफ़ाई कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, "लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित करना जिनेवा कन्वेंशन के विरुद्ध है," इससे पहले उन्होंने कहा कि "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनैतिक है। लोगों को उनके निवास स्थान से दूर ले जाना अनैतिक है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, तो यह एक बात है - "लेकिन इसे एक मजबूर आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और यह नैतिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।"

पिछले सप्ताह फॉक्स न्यूज के ब्रेट बैयर के साथ एक साक्षात्कार में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि वे गज़ा का "स्वामित्व" लेंगे और यह "भविष्य के लिए एक वास्तविक राष्ट्र के रूप में विकसित होगा।"

उन्होंने कहा, "इसे भविष्य के लिए एक वास्तविक राष्ट्र के विकास के रूप में सोचें। "यह ज़मीन का एक खूबसूरत टुकड़ा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा।"

यह पूछे जाने पर कि क्या फ़िलिस्तीनियों को वापस लौटने का अधिकार होगा, ट्रम्प ने जवाब दिया, "नहीं, उन्हें वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा।"

द गार्जियन से बात करते हुए, वाशिंगटन डीसी में नयी सभागृह परियोजना के रब्बी योसेफ बर्मन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "ट्रम्प को लगता है कि वे ईश्वर हैं जिनके पास हमारे देश और दुनिया पर शासन करने, स्वामित्व रखने और प्रभुत्व जताने का अधिकार है।"

"यहूदी शिक्षा स्पष्ट है: ट्रम्प ईश्वर नहीं हैं और वे फिलिस्तीनियों की अंतर्निहित गरिमा को नहीं छीन सकते या रियल एस्टेट (वास्तविक राष्ट्र) सौदे के लिए उनकी ज़मीन नहीं चुरा सकते। गज़ा से फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया करने की ट्रम्प की इच्छा नैतिक रूप से घृणित है। यहूदी नेता, विस्थापन और पीड़ा से लाभ कमाने के ट्रम्प के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं और उन्हें इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए।"

जे स्ट्रीट, एक उदार वकालत समूह जो “इस्राएल समर्थक, शांति समर्थक, लोकतंत्र समर्थक” एजेंडे का समर्थन करता है, राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना की निंदा करनेवालों में सबसे पहले है। उन्होंने घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में प्रस्ताव को “बिल्कुल अस्वीकार्य” बताया।

रूढ़िवादी रब्बियों का प्रतिनिधित्व करनेवाली रैबिनिकल सभा ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और जबरन पुनर्वास को “यहूदी मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के लिए अभिशाप” बताया है। उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों से जुड़े ऐतिहासिक आघात पर जोर दिया और कहा कि “जबरन पुनर्वास यहूदी इतिहास का एक विनाशकारी हिस्सा है जिसे हमें दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए।”

इस विज्ञापन को “इन आवर नेम कैम्पेन” से जुड़े प्रगतिशील दाताओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। यह एक यहूदी समाज सेवी समूह है, जिसका लक्ष्य उन संगठनों के लिए 10 मिलियन डॉलर जुटाना है, जो इसकी वेबसाइट के अनुसार, “फिलिस्तीन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्णय के निर्माण के लिए फिलिस्तीनी नेतृत्ववाले प्रयासों” का समर्थन करते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here