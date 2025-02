मानव बंधुत्व के लिए 2025 जायद पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा

वाटिकन न्यूज

अबू धाबी, शनिवार 01 फरवरी 2025 : मानव बंधुत्व के लिए 2025 जायद पुरस्कार के विजेता एनजीओ वर्ल्ड सेंट्रल किचन, बारबाडोस की प्रधानमंत्री श्रीमति मिया मोत्तली और 15 वर्षीय इथियोपियाई-अमेरिकी आविष्कारक हेमन बेकेले होंगे।

यह पुरस्कार मंगलवार 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पर अबू धाबी में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा।

यह पुरस्कार 2019 में संत पापा फ्राँसिस और अल-अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब द्वारा मानव बंधुत्व पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था।

यह पुरस्कार, जो अब अपने छठे वर्ष में है, दुनिया भर में कहीं से भी ऐसे व्यक्तियों या समूहों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जो “विभाजन को पाटने और वास्तविक मानवीय संबंध बनाने के लिए निस्वार्थ और अथक प्रयास करते हैं।”

इस वर्ष, राहत संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन को मानवीय संकटों से पीड़ित समुदायों को खाद्य सहायता प्रदान करने के अपने काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2010 में अपनी स्थापना के बाद से, संगठन ने 30 विभिन्न देशों में 300 मिलियन से अधिक भोजन उपलब्ध कराए हैं - जिसमें अक्टूबर 2023 में इज़राइल-हमास युद्ध के फैलने के बाद से गाजा में फिलिस्तीनियों को 100 मिलियन भोजन शामिल हैं।

पुरस्कार विजेता श्रीमति मिया मोत्तली को बारबाडोस के प्रधान मंत्री के रूप में जलवायु परिवर्तन पर उनके द्वारा की गई निर्णायक कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2022 में, उन्होंने ब्रिजटाउन पहल शुरू की, जो जलवायु संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई" का आह्वान है। उन्होंने 2030 तक बारबाडोस को 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है।

अंतिम पुरस्कार विजेता पंद्रह वर्षीय इथियोपियाई-अमेरिकी आविष्कारक हेमन बेकेले होंगे, जिन्होंने त्वचा कैंसर के प्रारंभिक चरण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक लागत प्रभावी साबुन विकसित किया है। उत्पाद का वर्तमान में अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में परीक्षण किया जा रहा है।

पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है, जिसकी संरचना हर साल बदलती रहती है। इसके सदस्यों में हमेशा संत पापा द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, अल-अजहर के ग्रैंड इमाम द्वारा चुना गया एक व्यक्ति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है।

जूरी के दो सदस्य - कॉमनवेल्थ के महासचिव बैरोनेस पत्रिसिया स्कॉटलैंड और मानव बंधुत्व पुरस्कार के महासचिव न्यायाधीश मोहम्मद अब्देलसलाम - शुक्रवार को अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जब विजेताओं की घोषणा की गई।

बैरोनेस स्कॉटलैंड ने पत्रकारों को बताया कि नामांकित व्यक्तियों की गुणवत्ता को देखते हुए विजेताओं का चयन करना "बेहद कठिन" था। उन्होंने कहा कि अंतिम सम्मानित व्यक्तियों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे "प्रकाश और आशा की किरण हैं और मानव बंधुत्व के सच्चे उदाहरण हैं।" न्यायाधीश अब्देलसलाम ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष के सम्मानित व्यक्ति न केवल "मानव बंधुत्व के नए राजदूत" होंगे, बल्कि "शांति के नए दूत और आशा के निर्माता भी होंगे, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है।"

