महिला जननांग विकृति के खिलाफ नए सिरे से एकजुट होने का आह्वान

वाटिकन न्यूज

सदियों से, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई समुदायों ने महिला जननांग विकृति (एफजीएम) को एक सांस्कृतिक, धार्मिक प्रथा या अनुष्ठानिक परंपरा के रूप में प्रचलित किया है, जिसका मानवीय संगठनों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में विरोध किया है, क्योंकि इससे लड़कियों और महिलाओं को गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस और यूएनएफपीए की कार्यकारी निदेशक नतालिया कनम ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक बयान में, 6 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाए जानेवाले एफजीएम के लिए शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, परिवर्तन में तेजी लाने के लिए गठबंधनों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बयान में कहा गया है, "इसके लिए नेताओं, जमीनी स्तर के संगठनों और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है, साथ ही साथ लड़कियों और पीड़ितों को केंद्र में रखकर निरंतर सहायता और सामाजिक आंदोलनों का विस्तार करना होगा।"

वैश्विक एजेंसियों के नेतृत्व ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एफजीएम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए, सभी स्तरों पर जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखा जाए।

जोखिम में पड़ी लड़कियों की सुरक्षा के लिए नीतियों और रणनीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और पीड़ितों को न्याय तक पहुंच सहित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार, समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दे सकता है, जहाँ हर लड़की और महिला को किसी भी तरह की हानि से मुक्ति मिले और उन्हें अपने शरीर के बारे में चुनाव करने का अधिकार हो।

इस मामले में, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय एफजीएम शून्य सहनशीलता दिवस प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करता है कि "हर लड़की सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की पीड़ा से मुक्त रह सके।" यह कहते हुए कि "एफजीएम को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने और कार्रवाई करने का समय आ गया है," एजेंसियों ने उल्लेख किया कि जाम्बिया जैसे कुछ देशों ने "महिला जननांग विकृति पर प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया है, जबकि पिछले साल संसद द्वारा ऐसा करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।"

सह-हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है, "ये प्रयास लड़कियों और महिलाओं की भावी पीढ़ियों के अधिकारों, स्वास्थ्य और सम्मान को गंभीर रूप से कमजोर कर सकते हैं, जिससे दशकों से दृष्टिकोण बदलने और समुदायों को संगठित करने के लिए किए गए अथक काम को खतरा हो सकता है।"

2008 में एफजीएम के उन्मूलन पर डब्ल्यू एचओ के साथ साझेदारी में संयुक्त यूएनएफपीए-यूनिसेफ कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, लगभग 7 मिलियन लड़कियों और महिलाओं ने रोकथाम और सुरक्षा सेवाओं का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, 48 मिलियन लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस प्रथा को छोड़ने का इरादा व्यक्त किया है और इस मुद्दे पर मीडिया द्वारा 220 मिलियन लोगों तक पहुँचा गया है।

अपने बृहस्पतिवार के बयान में, अधिकारियों ने कहा कि "बहुत से देशों में महिला जननांग विकृति के प्रचलन में कमी देखी गई है, इसलिए आशा की किरण जगी है।"

2025 के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम "गति बढ़ाना: महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए गठबंधनों को मजबूत करना और आंदोलन बनाना" से प्रेरित होकर, संयुक्त यूएनएफपीए-यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने इस हानिकारक प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए देशों और समुदायों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में, लगभग 12,000 जमीनी स्तर के संगठन और 112,000 समुदाय और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बदलाव लाने के लिए जुटे हैं।

फिर भी, भले ही अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में एफजीएम का प्रदर्शन जारी है, "मानव अधिकारों के उल्लंघन और हानिकारक स्वास्थ्य परिणामों के कारण इसे खत्म करने के प्रयास वैश्विक स्तर पर बढ़ गए हैं।"

वैश्विक एजेंसियों ने जीवन बदलनेवाले काम का समर्थन करनेवाले दाताओं और भागीदारों की उदारता की सराहना की, और महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए अधिक लोगों से आह्वान किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here