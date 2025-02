यूक्रेन. युद्ध के तीन वर्ष: शांति के अभिनेता के रूप में यूरोप

मास्सिमिल्यानो मेनिकेत्ती - संपादक

वाटिकन सिटी, सोमवार 24 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : तीन साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यूरोप के हृदय में युद्ध लौट आया। ये तीन वर्ष बहुत कठिन रहे हैं जिनमें मृत्यु, भय और पीड़ा ने लाखों लोगों के दिलों पर अपना प्रभाव डाला है। सैन्य एवं नागरिक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर के समाचार पत्र लगभग सात मिलियन लोगों के पलायन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें अपना सबकुछ छोड़कर उन पड़ोसी देशों की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने उन्हें आतिथ्य या अन्य सुरक्षित गंतव्यों के लिए पारगमन मार्ग की पेशकश की थी।

देश के अंदर, इन महीनों में शून्य से बीस डिग्री नीचे तक पहुंचने वाली सर्दी में लगभग चार मिलियन विस्थापित लोग हिंसा से बचने के लिए आश्रय की तलाश कर रहे हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग, जो अक्सर हमले वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में बमों या ड्रोन हमलों से बचने के लिए सुरंगों में रहते हैं। कई शहर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं, बिजली की अक्सर कमी है, साथ ही गर्मी, भोजन या चिकित्सा देखभाल की संभावना भी समाप्त हो गई है।

संत पापा ने कल देवदूत प्रार्थना के लिए जारी संदेश में इस वर्षगांठ को "समस्त मानवता के लिए दर्दनाक और शर्मनाक" बताया और हर परिस्थिति में जोरदार तरीके से दोहराते रहे कि "युद्ध हमेशा एक हार है" और अथक रूप से "न्यायपूर्ण और स्थायी शांति" और संवाद की आवश्यकता का आह्वान किया। क्योंकि न्यायपूर्ण शांति समता, पारस्परिक सम्मान और समय के साथ स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही, बातचीत का रास्ता सभी की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसलिए यह केवल बमों और टैंकों को रोकने का मामला नहीं है, बल्कि की गई गलतियों को पहचानने, एक कदम पीछे हटने का साहस रखने, दूसरे का चेहरा देखने, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण और समर्थन करने का मामला है जो सभी पक्षों के लिए अधिकार, सुरक्षा और कल्याण की गारंटी देता है। इसका मतलब है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, एक साथ मिलकर शुरुआत करना।

अब तक का अपनाया गया मार्ग शस्त्रीकरण, घोषणाओं और यहां तक​​कि संपूर्ण विश्व के लिए परमाणु विनाशकारी परिदृश्यों की परिकल्पना से चिह्नित रहा है। संघर्ष को समाप्त करने की अपीलें और प्रयास असफल रहे हैं, लेकिन आशा नहीं खोई है, ठीक उसी तरह जैसे कई संगठनों, संस्थाओं और अच्छे इरादों वाले लोगों की एकजुटता रुकी नहीं है। इन अंधकारमय वर्षों में हमने अनेक साक्ष्य एकत्रित किए हैं और फैलाए हैं: बलिदान, एकजुटता, अपनी भूमि के प्रति प्रेम और जुनून की कहानियां, यहां तक ​​कि यातना, चोटों या टूटे हुए स्नेह के बावजूद मानवता के लिए, जो आक्रमण तथा रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता को हवा देने के बावजूद, हृदय को घृणा से दूर रखने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सभी प्रकार की हिंसा को शांत करना, विश्वास का पुनर्निर्माण करना, "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" को पुनः आरंभ करना अत्यावश्यक है, जैसा कि कुछ महीने पहले वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने परिकल्पना की थी, जहां "हेलसिंकी की भावना" के रूप में परिभाषित की गई बात को पुनः शुरू किया जाएगा। क्योंकि 1975 में यह वास्तव में एक साथ एक मेज पर बैठने की इच्छा ही थी जिसने शीत युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया और तनाव को कम किया। इसलिए यूरोप से भी अपील है कि वह स्वयं को पुनः खोजे, अपने संस्थापकों - रॉबर्ट शुमान, कोनराड एडेनॉयर, एल्काइड डी गास्परी - की जड़ों की ओर लौटें और शांति, स्वागत और सार्वभौमिक भाईचारे के उदाहरण का सच्चा मजबूत और विश्वसनीय अभिनेता बनने में सक्षम बनें।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here