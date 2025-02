डी.आर. कांगो, दंगों और लूटपाट के बीच एम23 का बुकावु में प्रवेश

वाटिकन न्यूज

बुकावु, शनिवार 22 फरवरी 2025 : जनवरी के अंत में जब से एम23 विद्रोहियों ने गोमा पर कब्ज़ा किया है, बुकावु भी "धीरे-धीरे कमज़ोर" स्थिति में जी रहा है: लोग 15 दिन तक, "अपने कान मोर्चे से आने वाली खबरों के लिए लगाए हुए" शून्य में लटके रहे, जबकि यह देखा गया कि "क्षेत्र के विभिन्न देशों से युद्ध विराम और शांति के लिए आह्वान और धर्माध्यक्षों और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के प्रमुखों द्वारा बातचीत का रास्ता सुझाने के प्रयासों के बावजूद, विद्रोहियों का आगे बढ़ना जारी रहा।" यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व में स्थित दक्षिण किवु की राजधानी की तस्वीर है, जिसे बुकावु में एक इतालवी मिशनरी ने सुरक्षा कारणों से गुमनाम रूप से वाटिकन मीडिया को दिया है।

मिशनरी कहते हैं, "पिछले शुक्रवार और शनिवार को हमने अव्यवस्था का अनुभव किया, क्योंकि कांगो सशस्त्र बल उविरा की दिशा में चले गए थे और पीछे हटते हुए उन्होंने हथियार और गोला-बारूद जमीन पर छोड़ दिया था, जो बाद में सुलभ हो गए: कुछ बच्चों, यहां तक ​​कि छोटे बच्चों और वयस्कों ने इन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया, हवा में गोलियां चलाईं और बुनियादी जरूरतों के सामान की दुकानों और गोदामों को लूट लिया", हालांकि उन्होंने कहा कि यह "एक ऐसी घटना है जिसे हम अन्य स्थानों पर भी दोहराते हुए देखते हैं, जहां इन मिलिशिया के आगमन की तैयारी की जा रही है: पहले अव्यवस्था के दिन होते हैं और फिर वही मिलिशिया खुद को मुक्तिदाता के रूप में पेश करते हैं, जो व्यवस्था को बहाल करते हैं।

उन्होंने कहा कि, "किसी को आश्चर्य हो सकता है कि क्या यह अस्थिरता का मामला नहीं है जिसे जानबूझकर भड़काया गया है, ताकि विद्रोहियों का जनता द्वारा अधिक आसानी से स्वागत किया जा सके, जो किसी भी मामले में अब हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकती।" इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने बुकावु में "एम23 द्वारा बच्चों की हत्या" के मामलों की पुष्टि की है, जिन परिस्थितियों को अभी स्पष्ट किया जाना है: संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में विद्रोहियों के साथ तनाव के दौरान कम से कम तीन नाबालिगों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने सड़क पर हथियार एकत्र किए थे, उन्हें हथियार सौंपने को कहा था।

रवांडा द्वारा समर्थित सशस्त्र समूह एम23 ने पिछले रविवार को बुकावु पर कब्जा कर लिया। "वे बहुत जल्दी आ गए, वे एक पंक्ति में, कई लोगों की संख्या में, गोमा से बुकावु की ओर जाने वाली सड़क से घुस आए। एक धर्मबहन बताती हैं कि एम23 रवांडा के समर्थन के बिना नहीं टिक सकता, जिसे कम से कम 4,000 सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ समय के लिए प्रमाणित किया गया है।" नब्बे के दशक के अंत से, जब इन देशों में कुछ विश्लेषकों ने "पहला अफ्रीकी विश्व युद्ध" कहा है, एक दर्जन देशों की सेनाओं की भागीदारी के कारण, "यह हमेशा एक ही पटकथा रही है: यानी, एक आंतरिक विद्रोह जो उद्यम को कांगो का चेहरा देता है, लेकिन इसके पीछे इस देश की भूमि और खनिजों के प्यासे पड़ोसियों की क्षेत्रीय परियोजनाएँ हैं, इतना कि वे एक कब्जे की बात करते हैं।"

मिशनरी रिपोर्ट के अनुसार, हज़ारों लोग, "लगभग 10,000", इस क्षेत्र को छोड़कर पड़ोसी बुरुंडी में जमा हो गए हैं। "इस आबादी की त्रासदी यह है कि इसे ज़्यादातर अधिकारियों ने छोड़ दिया है, उन लोगों ने जिन्हें इन्हें दिशा देनी चाहिए थी, इन मुश्किल समय में कैसे जीना है, इस बारे में कुछ कहना चाहिए था। यह गोमा में हुआ, यह बुकावु हुआ।

हमारी ओर से केवल हमारे महाधर्माध्यक्ष फ्रांकोइस-जेवियर मैरॉय रुसेन्गो के शब्द थे, जिन्होंने पिछले दिनों लोगों से कहा था कि वे भागें नहीं और हिंसा का जवाब हिंसा से न दें।" उन्होंने आगे कहा कि पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में लोग "जलवायु की दृष्टि से इतनी समृद्ध भूमि, कृषि उत्पादन, भूमिगत जल और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं।" शहर में, कई परिवारों के लिए दिन में एक बार भोजन करना सामान्य बात है, जो जीवित रहने की कगार पर हैं।" हालांकि, बुकावु के पड़ोस में जो बात ध्यान देने योग्य है, वह है "उदारता के भाव: जैसा कि युद्ध के दौरान हमेशा होता रहा है, ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि पड़ोसी विशेष रूप से गरीब या बुजुर्ग है, उनके लिए भोजन लाते हैं।" या फिर वे लोग, जैसे कि अस्पताल के कर्मचारी, जो शहर में इधर-उधर भटकने के जोखिम के बावजूद दूसरों की सहायता करना जारी रखे हुए हैं।" यह विशेष रूप से असुविधा और असुरक्षा की स्थिति है, जिसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है, कि "इन दिनों की स्थिति को कम से कम आंशिक रूप से साझा करने में सक्षम होने की कृपा का एहसास होता है - यह एक उपहार है: भले ही आप असहाय महसूस करते हों, आप वहां हैं।

संत पापा हाल के महीनों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लोगों के प्रति अपनी निकटता में कमी नहीं की है, यहां तक ​​कि पिछले रविवार को भी नहीं, जब वे जेमेली के अस्पताल में पहले से ही भर्ती थे – देवदूत प्रार्थना के लिए तैयार किए गए पाठ में उन्होंने किवु में भी "शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने" का आह्वान किया था। «वे जानते हैं कि संत पापा वास्तव में उनसे सच्चा प्यार करने वाले व्यक्ति हैं: देशवासी पश्चिमी देशों के प्रति निराशा और हताशा का अनुभव करते हैं, लेकिन संत पापा के प्रति नहीं». दूसरी ओर, बुकावु में दो साल पहले किंशासा में संत पापा फ्राँसिस द्वारा कहे गए शब्द अभी भी दृढ़ता से गूंजते हैं: "कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से हाथ हटाओ, अफ्रीका से हाथ हटाओ!"

