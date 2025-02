एम23 विद्रोहियों ने घोषणा की कि वे डीआरसी की राजधानी किंशासा पर 'कब्ज़ा' करना चाहते हैं

वाटिकन न्यूज

गोमा, शनिवार 01 फरवरी 2025 : गोमा के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा करने के बाद, एम23 विद्रोही कथित तौर पर दक्षिण किवु की प्रांतीय राजधानी बुकावु की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे निवासियों में भय और दहशत फैल रही है।

मध्य अफ्रीका में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति ने विद्रोह का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी का आह्वान किया है और उनके रक्षा मंत्री ने बातचीत के आह्वान को अस्वीकार कर दिया है।

डीआरसी के रक्षा मंत्री ने एम23 विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के बजाय वहां रहने और लड़ने की कसम खाई है, जिन्होंने पूर्वी शहर गोमा पर नियंत्रण कर लिया है, जहां दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

पड़ोसी रवांडा द्वारा समर्थित, विद्रोही जो गोमा के पड़ोसी दक्षिण किवु प्रांत पर भी नियंत्रण स्थापित करने के अपने अभियान में लगे हुए हैं, ने कहा कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसका प्रस्ताव पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक ने भी रखा है, जिसका रवांडा सदस्य है।

एक ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने हालांकि खुलासा किया कि उनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना है।

इस बीच, रवांडा के नेता पॉल कागमे ने कहा कि उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको से बात की - जो संघर्ष में मध्यस्थ हैं और जिन्होंने एक दिन पहले डीआरसी के नेता से भी मुलाकात की थी - और दोनों नेताओं ने शत्रुता को हल करने के लिए अन्य अफ्रीकी देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

एम23 विद्रोहियों को पड़ोसी रवांडा के लगभग 4,000 सैनिकों का समर्थन प्राप्त है।

वे 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में से एक हैं जो डीआर कांगो के खनिज-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं, जो दुनिया की अधिकांश प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। गोमा में ज़मीन पर, कथित तौर पर शव सड़कों पर छोड़े जा रहे हैं, लूटपाट बड़े पैमाने पर हो रही है और शहर में बिजली और पानी की कमी है।

एम23 के साथ अराजक स्थिति की जड़ें जातीय संघर्ष में हैं, जो रवांडा में 1994 के नरसंहार तक फैली हुई है, जब 800,000 तुत्सी और अन्य हुतु और पूर्व मिलिशिया द्वारा मारे गए थे। एम23 का कहना है कि वह कांगो में जातीय तुत्सी का बचाव कर रहा है। रवांडा ने दावा किया है कि तुत्सी को हुतु और नरसंहार में शामिल अन्य लोगों द्वारा सताया जा रहा है

1994 के बाद कई हुतु कांगो भाग गए। 2012 में जब विद्रोहियों ने कई दिनों तक कांगो पर कब्ज़ा किया था, पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब उनका वापस लौटना अधिक कठिन हो सकता है। विद्रोहियों को रवांडा से प्रोत्साहन मिला है, जिसे लगता है कि कांगो इस क्षेत्र में उसके हितों की अनदेखी कर रहा है और पिछले शांति समझौतों की मांगों को पूरा करने में विफल रहा है।

(स्रोत: एपी)

