संयुक्त राष्ट्रः डीआरसी में लड़ाई में कम से कम 700 लोग मारे गए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 3 फरवरी 2025 : संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के गोमा में लड़ाई में कम से कम 700 लोग मारे गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, 2,800 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि रवांडा द्वारा समर्थित एम23 विद्रोहियों ने उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी, उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए आकलन से आई है।

पूर्वी डीआर कांगो में संघर्ष 1990 के दशक से चला आ रहा है, लेकिन इस साल की शुरुआत से यह तेजी से बढ़ गया है।

एम23, जो जातीय तुत्सियों से बना है, जोर देकर कहता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि डीआर कांगो की सरकार का कहना है कि रवांडा समर्थित विद्रोही क्षेत्र की खनिज संपदा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में मानवीय संकट नागरिकों के लिए गहराता जा रहा है, जो संभवतः भीषण लड़ाई में फंसे हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, डब्ल्यूएफपी के अनुसार, स्थिति निराशाजनक से विनाशकारी होती जा रही है क्योंकि लोगों के पास भोजन और अन्य आपूर्ति समाप्त हो रही है।

पूर्वी डीआर कांगो में महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी और साझेदार जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन गत सोमवार को शहर में प्रवेश करने के बाद से विद्रोही समूह द्वारा गोमा के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लेने के बाद से स्थिति बहुत अस्थिर बनी हुई है।

