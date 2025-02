पूर्वी कोंगो की लड़ाई में 7,000 लोग मारे गए, पीएम सुमिनवा

वाटिकन न्यूज

कोंगो, बृहस्पतिवार, 27 फरवरी 2025 (रेई) : प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को बताया कि मृतकों में बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं।

सुमिनवा ने चेतावनी दी कि पूर्वी कोंगो में सुरक्षा स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, उन्होंने उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी गोमा में लगभग 3,000 मौतों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि 2,500 से अधिक शवों को बिना पहचान के दफना दिया गया, जबकि 1,500 शव मुर्दाघरों में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मृतकों में ‘काफी संख्या में नागरिक’ भी शामिल हैं।

जनवरी से, रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह ने गोमा और बुकावु, जो कि दक्षिण किवु प्रांत की राजधानी है, समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है। रवांडा ने विद्रोहियों का समर्थन करने के आरोपों से इनकार किया है।

सुमिनवा ने बड़े पैमाने पर विस्थापन और संक्षिप्त निष्पादन की रिपोर्टों के बीच रवांडा पर वैश्विक कार्रवाई और "निवारक प्रतिबंधों" का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के लाखों पीड़ितों की चीखों और रोने का वर्णन करना असंभव है।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है। गुटेरेस ने अपनी ओर से स्थिति को 'हिंसा और मानवाधिकारों के भयानक हनन का घातक बवंडर' बताते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने डीआरसी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि अधिक शहरों के पतन से क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है।

विद्रोही लड़ाकों ने पिछले महीने गोमा पर कब्जा करने के बाद, एक सप्ताह पहले ही बुकावु पर नियंत्रण कर लिया था।

संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि पिछले दो सप्ताह में लगभग 40,000 लोग पड़ोसी देश बुरुंडी भाग गए हैं। एम23 विद्रोही समूह, जिसे लगभग 4,000 रवांडा सैनिकों का समर्थन प्राप्त है, कोंगो की विशाल खनिज संपदा पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में से एक है।

