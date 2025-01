गाजा: इज़राइल ने विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले स्कूल पर बमबारी की

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 13 जनवरी 2025 : शनिवार को गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के अनुसार, जबालिया में विस्थापित लोगों के आवास वाले एक स्कूल पर इजरायली बमबारी में दो बच्चों और दो महिलाओं सहित आठ फिलिस्तीनी मारे गए और 19 बच्चों सहित 30 अन्य घायल हो गए।

इन सबके बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को रिहा करने के लिए हमास के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को दोहा रवाना होने की हरी झंडी दे दी है।

गाजा में विस्थापित परिवार मौसम की मार से बचने के लिए शरण पाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं।

तेज बारिश, भयंकर हवाएं और गिरते तापमान के साथ-साथ गाजा पर इजरायल के चल रहे सैन्य हमले के प्रभाव का मतलब है कि सर्दी में कई लोगों जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे है।

दस लाख से अधिक लोग अब टेंट या अन्य अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं।

इस बीच, लेबनान के लिए धन जुटाने की एक अपील अभी भी खुली है - जिसमें भोजन, सर्दियों की सहायता, आपातकालीन मरम्मत और सुरक्षा की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि स्वास्थ्य सेवा, पानी और शिक्षा में तीव्र अंतराल को संबोधित किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र और लेबनान ने पिछले सप्ताह लेबनान फ्लैश अपील को आगे बढ़ाया, जिसमें हाल ही में हुए युद्ध और चल रहे मानवीय आपातकाल से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए 371 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई।

देश में अभी भी 125,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं।

अन्यत्र, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने सीरिया में लोगों को बहुत ज़रूरी खाद्य सहायता वितरित करना जारी रखा है।

हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि देश भर में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को, जिनमें शिविरों, सामूहिक केंद्रों और मेज़बान समुदायों में रहने वाले लोग शामिल हैं, नवंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत के बीच रोटी मिली।

पिछले हफ़्ते, कतर वायु सेना का एक विमान 23 टन मानवीय सहायता लेकर सीरियाई लोगों की सहायता के लिए कतर के हवाई पुल के हिस्से के रूप में दमिश्क में उतरा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here