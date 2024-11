नेतन्याहू और हमास नेताओं की गिरफ्तारी की मांग

वाटिकन सिटी

हेग, शुक्रवार, 22 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज़): नैदरलैण्ड स्थित हेग के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गाज़ा में युद्ध-अपराधों के लिये इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही हमस के नेता अल-मसरी सहित हमास के कई अन्य नेताओं की भी तलाश है। इसी बीच, गाज़ा पट्टी में युद्ध में मरनेवालों की संख्या 44,000 से अधिक हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के प्री-ट्रायल चैंबर ने गुरुवार को गाज़ा संघर्ष में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हमास के कई अधिकारियों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, जिनमें नेता अल-मसरी भी शामिल हैं। इससे पूर्व इस्राएल ने दावा किया था कि उसने हवाई हमले में नेता अल-मसरी को मार दिया है, लेकिन हमास ने कभी भी औपचारिक रूप से अल-मसरी की मौत को स्वीकार नहीं किया है।

हेग की अदालत के इस फैसले से नेतन्याहू और गैलेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी बन गए हैं। नेतन्याहू और अन्य इस्राएली नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान के वारंट के अनुरोध की निंदा करते हुए इसे "शर्मनाक और यहूदी विरोधी" बताया है।

इस्राएली प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने दावा किया कि "7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाज़ा में इस्राएल द्वारा छेड़े गए युद्ध से अधिक न्यायोचित और कोई युद्ध नहीं हो सकता" और कहा कि "इस्राएल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बेतुके और झूठे कार्यों तथा आरोपों को खारिज करता है, जो एक पक्षपाती और भेदभावपूर्ण राजनीतिक निकाय है।"

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने वारंट जारी करने के अपने सर्वसम्मत निर्णय में लिखा, "चैंबर ने माना कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर गाज़ा के लोगों को उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, और दवा एवं चिकित्सा आपूर्ति, साथ ही ईंधन और बिजली शामिल हैं।"

न्यायधीशों की पीठ ने आगे कहा कि वारंट को लागू करने के लिए इस्राएल द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक, जो अब अपने 403वें दिन पहुँच गया है, गाज़ा पट्टी में 44,056 लोग हताहत हुए हैं और 104,268 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच, पूर्वी लेबनान के बालबेक क्षेत्र में कई इलाकों में गुरुवार को इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए।

