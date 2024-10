यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध के अंत की उम्मीद जताई

वाटिकन सिटी

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि रूस के साथ युद्ध अगले साल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में की, जहाँ वे संत पापा फ्रांसिस के साथ वाटिकन में बातचीत के बाद पहुँचे थे।

यूक्रेन द्वारा कम से कम दो मिसाइलों के दागे जाने के बाद चार दिनों से अधिक समय से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में मॉस्को नियंत्रित टर्मिनल में आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे प्रत्यक्षदर्शी सदमे में हैं। एक ताज़ा विस्फोट ने लगभग 200 फ़ीट (60 मीटर) ऊँची लपटों का एक फवारा तैयार कर दिया है।

रूसी सेना के लिए आवश्यक ईंधन आपूर्तिकर्ता, फियोदोसिया में मरीन ऑयल टर्मिनल को कथित तौर पर यूक्रेन द्वारा शुरू में निशाना बनाया गया था जो निरंतर जल रहा है और जिसमें विस्फोट बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य बलों ने शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले लुहान्स्क क्षेत्र में एक ईंधन डिपो पर हमला किया, जिससे आग लग गई।

इसके जबाव में रूस हमला जारी है, उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के दो सीमावर्ती गांवों पर कब्ज़ा कर लिया है, जो मॉस्को के लिए क्षेत्रीय लाभ की श्रृंखला में नया है। युद्ध के बारे में समाचार रिपोर्ट करना मीडिया कर्मियों के लिए अधिक खतरनाक होता जा रहा है। वहीं, यूक्रेन ने अपने 27 वर्षीय पत्रकार विक्टोरिया रोशचिना की मौत की जांच की घोषणा की है।

उसे 2023 में यूक्रेन के रूसी-कब्जे वाले क्षेत्रों पर रिपोर्टिंग करते समय रूस द्वारा पकड़ा और हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि 19 सितंबर को उसकी मृत्यु, ठीक उसी समय हो गई जब एक युवा महिला कैदी को स्थानांतरित किया जा रहा था।

इन सारी असफलताओं के बावजूद, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि रूस के साथ युद्ध अगले साल “खत्म हो जाएगा”। उन्होंने बर्लिन की अपनी एक यात्रा के दौरान निरंतर सैन्य समर्थन हेतु आहृवान किया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने प्रतिज्ञा की है कि जर्मनी और यूरोपीय संघ के सद्स्य इस साल यूक्रेन को और अधिक रक्षा उपकरण भेजेंगे जो 4 बिलियन यूरो या लगभग 4.4 बिलियन डॉलर की सहायता राशि होगी।

