रूस और यूक्रेन ने यूएई की मध्यस्थता में कैदियों की अदला-बदली की

कीव, सोमवार 16 सितंबर 2024 : 13 सितंबर को यूक्रेन-बेलारूस सीमा के पास रिहा हुए यूक्रेनी युद्धबंदियों ने बस से उतरते ही अपनी वापसी का जश्न मनाया। रिहाई मुख्य रूप से 23 महिलाओं सहित उन सैनिकों की थी, जिन्हें 2022 में यूक्रेनी शहर मारियुपोल की घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया था।

अगले दिन, मास्को और कीव ने 103 युद्धबंदियों की अदला-बदली की, दोनों सौदे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किए गए। अज़ोव ब्रिगेड के लड़ाके इगोर टिटोव्स्की ने कहा, "धन्यवाद, हम घर पर हैं। यह 846 दिन नरक के थे। यूक्रेन की जय हो, नायकों की जय हो।" यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उनकी खुशी साझा करते हुए कहा, "हमारे लोग घर पर हैं।"

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके 103 रिहा किए गए सैनिक उन लोगों में से हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में प्रवेश करते समय पकड़ा था।

पिछले महीने, यूक्रेनी सेना ने रूसी सीमा पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जो कुर्स्क क्षेत्र में 30 किलोमीटर (18 मील) तक आगे बढ़ गया।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रिहा किए गए यूक्रेनियों में 82 निजी और सार्जेंट और सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय रक्षक, सीमा रक्षकों और पुलिस के 21 अधिकारी शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें कीव, डोनेस्क, मारियुपोल, अज़ोवस्टल, लुहान्स्क, ज़ापोरिज्जिया और खार्किव के क्षेत्रों की रक्षा करते हुए पकड़ा गया था।

रूस ने घोषणा की कि उसके रिहा किए गए सैनिक बेलारूस में हैं और उन्हें "आवश्यक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता" दी जाएगी। मास्को ने यह भी घोषणा की कि उन्हें रूस लौटने से पहले अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने की अनुमति दी जाएगी।

इस सौदे की मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात ने की, जो फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से मोटे तौर पर तटस्थ रहा है। यह एक ऐसे युद्ध में एक छोटी सी खुशी भी थी जिसमें सैकड़ों हज़ार लोग मारे गए और घायल हुए हैं।

