यूक्रेन चाहता है कि रूस शांति वार्ता में शामिल हो

वाटिकन न्यूज

यूक्रेन, शनिवार, 3 अगस्त 2024 (रेई) : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, जबकि रूस को पहले शिखर सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था, अब मोस्को को सम्मेलन में स्थान लेने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन समेत पूरी दुनिया चाहती है कि रूस वैश्विक नेताओं के साथ यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए आयोजित दूसरे शांति शिखर सम्मेलन में भाग ले।"

इसका मतलब है कि कीव के लिए यह एक यू-टर्न है, क्योंकि पिछले महीने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को आमंत्रित किए बिना दर्जनों देशों के नेताओं और शीर्ष अधिकारियों को स्विटज़रलैंड में इकट्ठा किया था।

इसके बावजूद रूसी सेना के मोर्चे पर गति पकड़ने और सहयोगियों से सहायता कम होने या संदेह के साथ, ज़ेलेंस्की ने तीन वर्ष से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कूटनीतिक आक्रमण शुरू किया है।



माना जाता है कि फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से सैकड़ों हजार लोग मारे गए या घायल हुए हैं।

यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति ने उस राष्ट्र में रक्तपात को रोकने में कुछ मदद की है जिसके बारे में जेलेंस्की कहते हैं कि यह शांति के लिए तरस रहा है।



