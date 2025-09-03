वाटिकन विश्व “शांति के लिए सृष्टि, प्रकृति, पर्यावरण” पर सेमिनार की मेजबनी करेगा

वाटिकन के कासिना पियो 4थे में "विश्व शांति के लिए सृष्टि, प्रकृति और पर्यावरण" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार (Copyright (c) 2024 Mistervlad/Shutterstock. No use without permission.)

सेमिनार वाटिकन के कसिना पियो 4थे में 11-12 सितम्बर को आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन कार्डिनल पीयेत्रो परोलिन करेंगे। यह कार्यक्रम परमधर्मपीठीय अकादमी ऑफ थियोलॉजी की उच्च अध्ययन परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के कलीसियाई, व्यवसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 3 सितंबर 2025 (रेई) : परमधर्मपीठ के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन 11 सितंबर को वाटिकन के कासिना पियो 4थे में "विश्व शांति के लिए सृष्टि, प्रकृति और पर्यावरण" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 12 सितंबर तक चलेगा। पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ थियोलॉजी (PATH) की उच्च अध्ययन परिषद द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में चार विषयगत पैनल होंगे और इसमें दुनिया भर की कलीसियाई, व्यवसाय, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियाँ भाग लेंगी।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में बताया गया है कि कलीसिया अपने सभी सदस्यों और सद्भावना रखनेवाले लोगों से शांति, मानवता और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, आमहित एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की रक्षा और पुष्टि के लिए, अनुसरण करने योग्य मार्गों को समझने का आह्वान कर रही है।

यह सेमिनार कई प्रमुख स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करेगी, जिनमें सृष्टि की देखभाल हेतु दसवें विश्व प्रार्थना दिवस (2025) के लिए पोप लियो 14वें का संदेश, असीसी के संत फ्राँसिस का 'सृष्टि का गीत', पोप जॉन पॉल द्वितीय का विश्वपत्र 'रेदेमतोर ओमिनिस', मानव पारिस्थितिकी पर पोप बेनेडिक्ट 16वें के विचार, पोप फ्राँसिस के विश्वपत्र 'लौदातो सी', और प्रेरितिक प्रबोधन 'लौदाते देउम' शामिल हैं। वक्ता आज मानवता के सामने मौजूद चुनौतियों और समग्र मानव विकास के एक नए दृष्टिकोण की दिशा में मिलकर काम करने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अध्ययन सत्र पवित्र यूखरिस्त के साथ समाप्त होगा जिसका अनुष्ठान पोंटिफिकल अकाडमी ऑफ थेओलोजी के महाधर्माध्यक्ष अंतोनियो स्तालियानो, 12 सितम्बर को शाम 5.30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में करेंगे। सेमिनार के अंत में 13 सितम्बर को पूर्वाहन 11 बजे वाटिकन में पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात भी शामिल है।

अधिक जानकारी आप इस वेबसाईट पर पा सकते हैं - www.theologia.va.

“शांति के लिए सृष्टि, प्रकृति, पर्यावरण” पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार विभिन्न कम्पनियों के सहयोग से संभव होगा, जिनमें अर्पिंजे, पोलिडेक, गुलिएता ग्लोबल, हिस वे अट वॉर्क और एनटीटी डीएडीए शामिल हैं। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के समर्थन से, पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ थियोलॉजी इटली और दुनिया भर में अपनी पहल को बढ़ावा देती है, जो कि मोतू प्रोप्रियो एड थियोलोजियाम प्रोमोवेंडम के माध्यम से 2023 में अनुमोदित अपने नए कानूनों में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार है।