फिलिस्तीनी लोगों के बिना 'नए मध्य पूर्व' की योजनाओं पर

इजरायल-हमास युद्धविराम के बीच फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा छोड़कर उत्तरी गाजा लौट रहे हैं (ANSA)

हमारे संपादकीय निदेशक ने फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से जबरन विस्थापित करने की योजना की आलोचना की है, तथा नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व का सम्मान करने का आह्वान किया है।

अंद्रेया तोरनियेली

इस्राएल-फिलिस्तीनी संघर्ष लंबे समय से बहस और ध्रुवीकरण का स्रोत रहा है। गज़ा में चल रहा युद्ध और उससे जुड़े विवादों ने इस घटना को और भी चरम पर पहुँचा दिया है, कि ऐसा संभव होता।

दुनिया भर के कई देशों में नागरिक समाज में तीव्र, कभी-कभी चरम पर, ध्रुवीकरण व्याप्त है। हमेशा की तरह, हेरफेर, सरलीकरण और अनुमान लगाने की कोई कमी नहीं है, जो इतने जटिल संदर्भ में, गुमराह करने और नुकसान पहुँचाने का जोखिम उठाते हैं।

यह इस्तेमाल की गई भाषा, अत्यधिक भावनात्मक दृष्टिकोण और दूसरे की बात सुनने की कोशिश न करने में देखा जा सकता है।

करीब दो साल पहले हमास द्वारा किये गये उस आतंकी हमले के जवाब में - जो आतंकवाद का एक अमानवीय कृत्य है जिसकी बेशक निंदा की जानी चाहिए—इस्राएली प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती थी।

यह एक असंगत प्रतिक्रिया रही है, जो नैतिक रूप से किसी भी प्रकार की स्वीकार्य सीमा से कहीं आगे निकल गई, जैसा कि न केवल कई अंतरराष्ट्रीय प्राधिकारियों ने, बल्कि इस्राएल के भीतर और व्यापक रूप से यहूदी जगत में भी कई लोगों ने माना है।

यदि हम गज़ा में छिड़े युद्ध का विश्लेषण करते हुए शेष फिलिस्तीन—जिसे कभी पश्चिमी तट कहा जाता था—में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखें, तो हम यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के जवाब के अलावा, अन्य उद्देश्य भी हैं।

बस्तियों का विस्तार, बसनेवालों द्वारा निरंतर और बिना किसी दंड के हमले, कुछ इस्राएली सरकार के मंत्रियों के सार्वजनिक बयान जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अंत, पूरे क्षेत्र के विलय और फिलिस्तीनियों के निर्वासन की आशा करते हैं, ये सभी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उद्देश्य हमास के उन्मूलन या इस्राएल राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी से कहीं आगे तक जाता है।

हाल के दिनों में, E1 क्षेत्र में एक नयी बसती को मंजूरी दी गई है, जो उस क्षेत्र को व्यावहारिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है। इसी तरह, फिलिस्तीनी क्षेत्रों के एरिया C को भी अपने में मिलाने की बात चल रही है, जो औपचारिक रूप से कभी भी मिलाए बिना ही पूरी तरह से इस्राएली नियंत्रण में है।

इस बढ़ते तनावपूर्ण माहौल में, एक "नए मध्य पूर्व" की "योजनाएँ" एक के बाद एक प्रकाशित हो रही हैं—पहले चुपचाप और अब अधिक खुलेआम—एक तरह की नई व्यवस्था जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के लिए कोई जगह नहीं दिखती।

इनमें से सबसे ताजा योजना गज़ा के भविष्य के विकास के लिए चर्चा में है। इसमें "स्मार्ट" शहरों और आलीशान रिसॉर्ट्स के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

स्वाभाविक रूप से, इसमें फिलिस्तीनियों के "स्वैच्छिक निष्कासन" का प्रावधान है, जो—अगर वे चाहें—एक दिन वापस लौट सकते हैं। और जो लोग नहीं जाना चाहते, उनके लिए "विशेष क्षेत्र" बनाए जा रहे हैं... यह एक ऐसी योजना है जो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। कोई सोच सकता है कि यह कोई विज्ञान कथा है, किसी काल्पनिक फिल्म का कथानक। लेकिन, ऐसा लगता है कि यह दुखद रूप से वास्तविक है।

यहाँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कमजोरी देखना दुखद है और बहुपक्षीय निकाय इस बहाव को रोकने में असमर्थ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, नियमों के सम्मान और नैतिक आचरण की जानबूझकर अनदेखी से और भी बढ़ गया है। अब केवल बल प्रयोग ही बचा है—पहले शब्दों में और फिर सैन्य कार्रवाई में।

कलीसिया के पास न तो कोई हथियार है और न ही कुछ थोपने की शक्ति। उसका एकमात्र हथियार प्रार्थना और सुसमाचार की शक्ति है, जो हमें मानव व्यक्तित्व और विश्व जीवन के बारे में स्पष्ट सत्य बोलने के लिए बाध्य करती है।

कोई भी भविष्य बल प्रयोग, मानव जीवन के तिरस्कार या लोगों की सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की आकांक्षा को नकारने पर नहीं बनाया जा सकता।

हम यही चाहते हैं—और हम इसे पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं—इस्राएलियों के लिए, गजा की सुरंगों में फंसे सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग जारी रखते हुए, जैसा कि पोप फ्रांसिस और फिर पोप लियो 14वें ने अपनी अपीलों में किया है।

हम इसे फिलीस्तिनियों के लिए भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंधकों के साथ सम्मान और मानवीय व्यवहार हो और साथ ही, गज़ा में फिलीस्तीनियों के साथ भी सम्मान और मानवीय व्यवहार हो।

हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध-निषेध-क्षेत्र पूरे गज़ा पट्टी में स्थापित हो, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के तहत बिलकुल सुरक्षित क्षेत्र, जहाँ बीमार, कमजोर और निहत्थे नागरिक शरण पा सकें।

"स्वैच्छिक निकासी", यानी जबरन विस्थापन; पूर्ण विनाश; अंतहीन मौतें; अस्पतालों पर हमले; रोटी के एक टुकड़े के लिए कतार में खड़े लोगों की रोज़ाना मौतें; किसी भी स्पष्ट राजनीतिक क्षितिज का अवरुद्ध होना जो फिलिस्तीनी लोगों को उनकी अपनी ज़मीन पर सम्मान और घर दे सके—ये कभी भी मध्य पूर्व के भविष्य के संतुलन का निर्माण नहीं कर पाएँगे।

दुर्भाग्य से, जो कुछ हो रहा है, उससे नफ़रत से भरी अगली पीढ़ी के लोगों का निर्माण होना तय है और भविष्य में हिंसा की एक और लहर का एक और प्रवेशद्वार बनने का जोखिम है।

कुछ विकास प्रस्ताव जो फिलिस्तीनियों पर उनके लिए तय किया गया भविष्य थोपते हैं—और शायद उनके ऊपर, या इससे भी बदतर, उनके खिलाफ—अहंकार और अंधता के सबूत के अलावा और कुछ नहीं हैं। फिलिस्तीनियों का भविष्य केवल उनके साथ मिलकर ही तय किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उनके बिना नहीं।

कलीसिया जैसे कि पहले से कर रही है, झुककर सभी के घावों पर मरहम पट्टी बंधना जारी रखेगी।

वह उन सभी लोगों की ओर हाथ बढ़ाती रहेंगी जो जीवन और सम्मान के वैकल्पिक संदर्भ बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। उनके द्वार हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहेंगे जो घृणा और युद्ध के तर्क के आगे झुकने से इनकार करते हैं और शांति के व्यावहारिक मार्ग खोजते हैं।

पिछले कई वर्षों से, परमधर्मपीठ ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, और जो कुछ हो रहा है, उसके सामने हम चुप नहीं रह सकते।

एक बार फिर हम पोप लियो 14वें के शब्दों को अपनाते हैं, और मांग करते हैं कि युद्ध की बर्बरता को रोका जाए, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, मानवीय कानूनों का पालन किया जाए, नागरिक आबादी की रक्षा के दायित्व का सम्मान किया जाए, और सामूहिक दंड, बल का अंधाधुंध प्रयोग और लोगों के जबरन विस्थापन पर रोक लगाई जाए।