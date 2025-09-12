कार्डिनल पारोलिन: यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक, अंतहीन युद्ध का खतरा है

वाटिकन राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने गुरुवार को वाटिकन सम्मेलन के दौरान बढ़ते युद्धों की हालिया खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए ज़ोर दिया, 'अगर पुनर्विचार के लिए कुछ पल नहीँ निकाला गया, तो एक व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है।'

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 : हम रसातल के कगार पर हैं क्योंकि एक अंतहीन युद्ध के फैलने का ख़तरा है जो भयावह है। वाटिकन राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन हमले के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए "एक व्यापक युद्ध के ख़तरे" के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

"शांतिपूर्ण विश्व के लिए सृष्टि, प्रकृति, पर्यावरण" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर, वाटिकन के कसीना पियो IV में बोलते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि वे इटली गणराज्य के राष्ट्रपति सरजो मत्तरेल्ला द्वारा कल व्यक्त किए गए विश्लेषण से सहमत हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से पहले के तनाव के स्तर के समान तनाव की बात कही थी।

इस संदर्भ में, कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "यदि वास्तव में अपनाए जा रहे रास्ते पर पुनर्विचार के लिए कुछ पल नहीँ निकाला गया, तो एक अंतहीन व्यापक युद्ध छिड़ने का ख़तरा है।"

गाजा पट्टी पर मानवीय त्रासदी

कार्डिनल पारोलिन ने मध्य पूर्व में युद्ध और गाजा में हो रही त्रासदी पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि, "दुर्भाग्य से, काथलिक कलीसिया और लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला सहित कई अपीलों के बावजूद गाजा पट्टी में इज़राइली हिंसा रुक नहीं रही है।"

दूसरी ओर, कार्डिनल ने गाजा स्थित पवित्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर गाब्रियल रोमानेली और गाजा शहर के गिरजाघर में शरण लिए हुए लोगों के "सचमुच सराहनीय लचीलेपन" पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वे विकलांग लोगों के साथ रहते हैं और इसलिए हिंसा के आगे झुकना नहीं चाहते।"

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, कार्डिनल पारोलिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट को कम करने में मदद करने वाले सभी मानवीय अभियान उपयोगी हैं, और इसलिए हम उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं।"

संवाद और कूटनीति की गुंजाइश

कार्डिनल ने कहा, "परमधर्मपीठ अपने कूटनीतिक प्रयास अथक रूप से जारी रखे हुए है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी कूटनीति सभी संबंधित पक्षों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है; हम बातचीत करते हैं, हम आग्रह करते हैं—इस बढ़ते तनाव को रोकने के लिए हमारे पास यही उपाय हैं।"

नरसंहार शब्द का प्रयोग

इसके बाद कार्डिनल से यूरोपीय संसद द्वारा 11 सितंबर को पारित प्रस्ताव के बारे में पूछा गया, जिसमें सदस्य देशों से फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का आह्वान किया गया है, लेकिन पिछले सोमवार को कुछ पुरोहितों और धर्माध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के विपरीत, इसमें गाज़ा में हो रही घटनाओं के संबंध में "नरसंहार" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, "संभवतः उन्हें, जो कुछ हो रहा है, उसमें उस परिभाषा को लागू करने के तत्व मिले हैं। हमने—फ़िलहाल—अभी तक ऐसा नहीं किया है," और आगे कहा, "यह देखना बाकी है। इसका अध्ययन करना आवश्यक है; ऐसा बयान देने के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए।"

अंत में, पिछले हफ़्ते वाटिकन में संत पापा लियो 14वें और इज़राइली राष्ट्रपति, इसाक हर्ज़ोग के बीच हुई बैठक पर टिप्पणी करते हुए, कार्डिनल परोलिन ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष ने "आश्वासन दिया है कि गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं होगा।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "मैं सभी के लिए सद्भावना की कामना करता हूँ; फिर हमें तथ्यों को देखना होगा।"