वाटिकन ने वियतनाम के साथ द्विपक्षीय संबंध में प्रगति की घोषणा की

वियतनाम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते संत पापा लियो 14वें (@Vatican Media)

वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वाटिकन में वियतनाम-परमधर्मपीठ संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुक्रवार को मैत्री, विश्वास और आपसी सम्मान के माहौल में सम्पन्न हुई।

वाटिकन न्यूज

वियतनाम-परमधर्मपीठ संयुक्त कार्य समूह की बारहवीं बैठक 12 सितंबर 2025 को वाटिकन सिटी में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता वियतनामी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख, विदेश मामलों की उपमंत्री, माननीय मैडम ले थी थू हैंग और वाटिकन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, वाटिकन विदेश उप सचिव, मोनसिन्योर मिरोस्लाव वाचोव्स्की ने की।

दोनों पक्षों ने वियतनाम-वाटिकन संबंधों और वियतनाम की कलीसिया की वर्तमान स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

दोनों ने अच्छे काथलिक और अच्छे नागरिक बनकर दुनिया में सुसमाचार को जीने की भावना से, वियतनाम के समग्र विकास में कलीसिया के सकारात्मक योगदान को स्वीकारा।

दोनों ही पक्षों ने मई 2024 में हा नोई में आयोजित वियतनाम-परमधर्मपीठ संयुक्त कार्य समूह की ग्यारहवीं बैठक के बाद से अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें नियमित संपर्क और परामर्श, विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से उच्च स्तर पर, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, और हा नोई में पोप के प्रतिनिधि, महाधर्माध्यक्ष मारेक ज़ालेव्स्की की गतिविधियाँ शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया और संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकें आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान के माहौल में सम्पन्न हुई।

वाटिकन की यात्रा के अवसर पर, वियतनामी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत पोप लियो 14वें ने की और उसके बाद उनकी औपचारिक मुलाकात वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो परोलिन और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचार्ड गलाघर से हुई।