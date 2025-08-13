विश्व बाल दिवस समिति, लोकधर्मी, परिवार एवं जीवन के लिए गठित विभाग के साथ

बाल दिवस पर पोप फ्राँसिस रोम के ओलम्पित स्टेडियम में (AFP or licensors)

पोप लियो 14वें ने बुधवार को एक आदेश जारी कर लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित परमधर्मपीठीय समिति को प्रभावी रूप से एक साथ कर दिया है, जिसे पोप फ्राँसिस ने बच्चों के लिए समर्पित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्थापित किया था।

वाटिकन न्यूज

विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति, जो सीधे पोप के अधिकार क्षेत्र में थी, को अब लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित धर्माध्यक्षीय समिति के अंतर्गत रखा गया है। इसकी स्थापना पिछले वर्ष पोप फ्राँसिस ने तथाकथित "विश्व बाल दिवस" के आयोजन और समन्वय के लिए की थी।

यह निर्णय पोप लियो 14वें ने 6 अगस्त को राज्य सचिवालय के स्थानापन्न, महाधर्माध्यक्ष एडगर पेना पारा से मुलाकात के बाद लिया और एक आदेशपत्र में इसे सार्वजनिक किया गया।

इस दस्तावेज़ में—जिसे आज जारी किया गया, लेकिन इसकी तारीख शनिवार, 9 अगस्त है—यह स्पष्ट किया गया है कि "इस उच्च प्रावधान को संबंधित दोनों संस्थाओं को सूचित किया जाना है ताकि वे प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।"

नए वाटिकन निकाय की आधिकारिक घोषणा पोप द्वारा हस्तलिखित डिक्री के माध्यम से की गई, जिसमें पोप फ्राँसिस ने इसे वार्षिक आयोजन के कलीसियाई जुड़ाव और प्रेरितिक संगठन की देखरेख का कार्यभार सौंपा।

2024 में स्थापना

पोप फ्राँसिस ने 20 नवंबर, 2024 को एक प्रलेख के माध्यम से विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति की स्थापना की, और इसे "विश्व बाल दिवस के कलीसियाई उत्साह और प्रेरितक संगठन" की देखरेख का मिशन सौंपा।

विश्व युवा दिवस से प्रेरित इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के नाबालिगों को आस्था, संगीत और साक्ष्यों के एक समूह के लिए एक साथ लाना है।

बच्चों के लिए प्रेरिताई कार्य

उसी संस्थापक प्रलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि परमधर्मपीठीय समिति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयोजन समितियों की पहलों का समन्वय और प्रचार करने, और स्थानीय कलीसियाओं और धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के पादरी कार्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व बाल दिवस एक अलग-थलग आयोजन न रह जाए। इसका लक्ष्य यह है कि बच्चों की प्रेरितिक देखभाल कलीसिया में तेज़ी से एक प्राथमिकता बन जाए।

फरवरी 2025 की शुरुआत में, समिति ने वाटिकन प्रेरितिक पैलेस में "उन्हें प्यार करो और उनकी रक्षा करो" शीर्षक से एक बैठक भी आयोजित की, जिसका उद्देश्य नाबालिगों के अधिकारों पर गहन चर्चा पर केंद्रित था, जिनका शोषण और दुर्व्यवहार तेज़ी से बढ़ रहा है।

इस कार्यक्रम में पोप फ्राँसिस, राजपरिवार, राजनेता और कई विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए। 3 फरवरी, 2025 को आयोजित होनेवाले और वाटिकन प्रेस कार्यालय में प्रस्तुत इस कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन पोप फ्राँसिस करेंगे। वक्ताओं में एंटोनियो तजानी, मारियो द्राघी, लिलियाना सेग्रे और अन्य शामिल थे।