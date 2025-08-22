तुर्की और लेबनान की संभावित सन्त पापा की यात्रा पर विचार
वाटिकन सिटी
लेबनान, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (नेशनल काथलिक रिपोर्टर): लेबनान के काथलिक धर्माधिपति तथा मारोनी रीति के काथलिक कार्डिनल बेचारा राय ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि साल के अन्त तक सन्त पापा लियो 14 वें लेबनान की यात्रा कर सकते हैं।
कार्डिनल राय
19 अगस्त को कार्डिनल बेचारा राय ने "अल अरबिया टेलीविज़न" को बताया कि नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में सन्त पापा लियो की लेबनान और तुर्की की यात्रा की योजना पर वाटिकन विचार कर रहा है।
कार्डिनल राय ने कहा कि तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं।
वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कार्डिनल राय की घोषणा पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि यह सम्भावना जताई जा रही है कि लेबनान की यात्रा उस यात्रा का हिस्सा हो सकती है जिसके बारे में सन्त पापा लियो ने कहा है कि वे नवंबर के अंत में तुर्की की यात्रा करने की उम्मीद कर रहे हैं।
सन्त पापा की मंशा
जुलाई माह में, सन्त पापा लियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आए काथलिक-ऑरथॉडोक्स तीर्थयात्रियों के एक प्रतिनिधिमण्डल को बताया था कि वे नाइसिया परिषद की 1,700वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तुर्की की यात्रा करना चाहते हैं, जिसने पहली बार सामान्य ख्रीस्तीय धर्मसार की प्रार्थना की रचना की थी।
ग़ौरतलब है कि सन्त पापा फ्रांसिस मई माह में इज़निक की यात्रा करने की योजना बना रहे थे, जो प्राचीन शहर नाईसिया का आधुनिक स्थल है, जहाँ वे कॉन्स्टेंटिनोपल के ऑर्थोडॉक्स एकूमेनिकल प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोमेओ के साथ वर्षगांठ मनाना चाहते थे।
नवम्बर माह में तुर्की में सन्त पापा लियो 14 वें की यह पहली प्रेरितिक यात्रा होगी जिसके दौरान वे राजधानी अंकारा में सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकातें और इस्तामबुल में प्राधिधर्माध्यक्ष के मुख्यालय, फानार का दौरा शामिल हो सकता है।
