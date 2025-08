रोम, आशा का शहर: युवा जयंती के स्थल

वाटिकन न्यूज

रोम, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 (रेई) : दुनिया भर के 146 देशों से दस लाख युवा तीर्थयात्री अपनी जयंती मनाने के लिए रोम पहुँचे हैं। 3 अगस्त तक तीन प्रमुख स्थान उभरकर सामने आएंगे।

पहला है संत पेत्रुस महागिरजाघर: वह उद्गम, स्रोत, वह चुंबक जो अतीत की तरह, अनगिनत तीर्थयात्रियों को प्रेरित की समाधि की ओर खींचता है। दूसरा पड़ाव चिरको मासिमो है, जो शहर के ज्यामितीय केंद्र और पुरातात्विक रोम के हृदय में स्थित एक विशाल खुला स्थान, जो अब सामूहिक सभाओं का स्थान बन गया है। अंत में, तोर वेरगाता, जहाँ 2000 का विश्व युवा दिवस आयोजित किया गया था। शहर के बाहरी इलाके, दक्षिण-पूर्वी परिधि में स्थित, यह एक ऐसी संरचना है जो आज, इस अवसर के कारण पुनर्जीवित और सजीव हो गया है।

ये स्थान केंद्र और परिधि के बीच की चरम सीमाओं को चिह्नित करते हैं। इन्हें केवल तार्किक कारणों से नहीं, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक स्वप्न के भौतिक साकार रूप के लिए चुना गया था। ये तीन स्थान शहरी ताने-बाने के दो विपरीत छोरों को जोड़ते हैं। अतीत और वर्तमान, निकट और दूर, एक ही भाषा में एक साथ आते हैं: विश्वास और आशा की, जो युवा प्रतिभागियों के उत्साह से साकार होती है।

पोप फ्रांसिस ने हमेशा रोम के शहर के केंद्र को उसके सबसे दूरस्थ क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास किया, और इसी लक्ष्य के साथ, उन्होंने कलीसियाई प्रशासन का पुनर्गठन किया: "एक अलग केंद्र और अलग-अलग खंडों में विभाजित परिधि नहीं, बल्कि एक गतिशील दृष्टिकोण में, जिसमें दीवारों की नहीं, बल्कि पुलों की कल्पना की गई है, रोम धर्मप्रांत को चार मुख्य बिंदुओं से होकर विस्तारित होने वाले एक एकल केंद्र के रूप में माना जाएगा," उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 के मोटू प्रोप्रियो में लिखा।

पोप लियो 14वें, एक मिशनरी के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति चिंता के साथ, पिछले जून में अपने पहले 11 धर्मप्रांतीय पुरोहितों का अभिषेक किया और उन्हें रोम के बाहरी इलाकों में भेजा। वे इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अगुस्तिनियन सदस्यों द्वारा संचालित और कैसिया की संत रीता को समर्पित स्थानीय पैरिश की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्डिनल के रूप में तोर बेला मोनाका का दौरा किया था।

इस जयंती वर्ष के दौरान, संत पेत्रुस महागिरजाघर हमेशा के लिए सभी के मन में एक प्रतीक बन गया है, चाहे वे रोम आनेवाले तीर्थयात्री हों या सोशल मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से घर से देख रहे लोग।

अनन्त शहर का एक और प्रतीक चिरको मासिमो है—एक विशाल खुला स्थान जो संगीत समारोहों और बाहरी समारोहों जैसे बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने में सक्षम है। लेकिन इसका इतिहास और मूल उद्देश्य क्या है? चिरको मर्सिया घाटी में पालेटाइन और एवेंटाइन पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर है।

स्रोत इस क्षेत्र को रोम की उत्पत्ति से जोड़ते हैं। इसी घाटी में, रोमुलस द्वारा देवता कॉन्सस के सम्मान में आयोजित खेलों के दौरान—गधों, घोड़ों और खच्चरों की दौड़ के साथ—सबाइन महिलाओं का बलात्कार हुआ था, जो शहर की स्थापना और बसावट का प्रतीक था। मर्सिया घाटी को शुरू में टारक्विन राजाओं के समय रथ दौड़ के आयोजन के लिए विकसित किया गया था, लेकिन रोमन सेनापति गयुस जूलियस सीज़र ने ही पहली चिनाई वाली सीटें बनवाईं और लगभग 46 ईसा पूर्व में इस संरचना को उसका अंतिम रूप दिया।

इस स्मारक का मरम्मत एक आग लगने के बाद किया गया था और संभवतः सम्राट ऑगस्तुस ने इसे पूरा किया था, जिन्होंने मिस्र से रामसेस द्वितीय के समय का एक ओबिलिस्क—फ्लैमिनियन ओबिलिस्क—जो 16वीं शताब्दी में पोप सिक्सतुस पंचम द्वारा पियात्सा देल पोपोलो में स्थानांतरित किया गया था, जोड़ा था। सम्राट कॉन्सतंतियुस द्वितीय के अनुरोध पर एक दूसरा ओबिलिस्क रोम लाया गया और 357 ईस्वी में स्पाइना (रेसट्रैक के बीचों-बीच स्थित लंबा केंद्रीय अवरोध) पर स्थापित किया गया। अब यह संत जॉन लातेरन महागिरजाघर के पास स्थित है।

बाहरी अग्रभाग तीन स्तरों में विभाजित था, जिनमें सबसे निचले स्तर पर मेहराब थे। बैठने की जगह चिनाई वाली संरचनाओं पर टिकी थी, जिनमें विभिन्न बैठने की जगहों तक जानेवाले गलियारे और सीढ़ियाँ थीं। आग से तबाह होने और कई बार मरम्मत के बाद, यह स्थल 549 में ओस्ट्रोगोथ्स के अंतिम राजा, तोतिला द्वारा आयोजित अंतिम खेलों तक उपयोग में रहा।

सदियों से, चिरको मासिमो में कई परिवर्तन हुए और इसका उपयोग विभिन्न कारणों से किया गया, जिसमें 19वीं शताब्दी में एक यहूदी कब्रिस्तान और एक गैसोमीटर का निर्माण शामिल है। 1911 और 1930 के दशक के बीच इस क्षेत्र को साफ़ और पुनर्स्थापित किया गया। आज, यह एक महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल है।

हवा में लहराता एक पाल, एक शार्क का पंख, रोम के ग्रामीण मैदानों में दूर से भी देखा जा सकता है, जो राजमार्गों से आड़े-तिरछे हैं। स्पेनिश वास्तुकार संतियागो कलात्रावा द्वारा निर्मित, यह स्मारक 2025 युवा जयंती के समापन का प्रतीक है। पाल को स्पोर्ट्स सिटी परिसर के एक भाग के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था। इसके जटिल और अधूरे निर्माण इतिहास में कई रुकावटें और उपयोग में बदलाव आए, जब तक कि 2025 में आशा की जयंती की तैयारी में इसकी मरम्मत नहीं हो पायी। ऊपर से देखने पर, इसका फर्श एक बड़े खुले खोल जैसा दिखता है, जो स्वागत और प्रतीकात्मक वास्तुकला की भावना को और पुष्ट करता है।

75 मीटर ऊँची पाल, आशा की जयंती के लिए पुनर्निर्मित खेल परिसर का एक हिस्सा

कलात्रावा की पसंदीदा सामग्री, प्रबलित कंक्रीट, तरल और गतिशील आकृतियों को संभव बनाती है, और इस सामग्री की संरचनात्मक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करती है। खेल मंडप और वाटर पोलो पूल की छतें समान आयाम और आकार साझा करती हैं, जो दोनों स्टेडियमों को विभाजित करनेवाले अनुदैर्ध्य अक्ष और रीढ़ की हड्डी के मेहराबों से गुजरने वाले अनुप्रस्थ अक्ष के साथ प्रतिबिम्बित होती हैं।

इन्हें काँच के पैनलों से घिरी स्थानिक जालीदार स्टील संरचनाओं का उपयोग करके बनाया गया था। इसका परिणाम एक ऐसा जाल है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर गतिशील प्रतीत होता है, जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया में एक जीवित जीव। एक अलौकिक धातु जाल जो दिन के प्रकाश को अवशोषित और परावर्तित करता है, क्षितिज पर सूक्ष्मता से उभरता है और बादलों में विलीन हो जाता है। इस कार्य में, यह जितना प्रभावशाली है उतना ही नाजुक भी है, वास्तुकला और इंजीनियरिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, प्राकृतिक रूपों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के बीच एकीकरण और परिवर्तन करते हैं।

तोर वेरगाता पहले से ही एक ऐसे आयोजन का केंद्र रहा है जो आज भी कई लोगों की यादों में बसा है। 15 से 19 अगस्त, 2000 तक, पोप जॉन पॉल द्वितीय ईसा मसीह के जन्म की द्विसहस्राब्दी को समर्पित जयंती वर्ष के दौरान 15वें विश्व युवा दिवस पर बीस लाख युवाओं के साथ शामिल हुए।

तोर वेरगाता के मैदान में चेहरों, आवाज़ों और रंगों की एक भीड़ उमड़ पड़ी। 25 साल बाद, हमारे समय के आलोक में, इस स्थान पर लौटना विशेष अर्थ रखता है। यह आशा की एक किरण प्रदान करता है और उस प्रार्थना सभा के दौरान संत पोलिश पोप द्वारा कहे गए शब्दों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है: "क्या इस तरह की दुनिया में विश्वास करना मुश्किल है? क्या वर्ष 2000 में विश्वास करना मुश्किल है? हाँ! यह मुश्किल है। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। यह मुश्किल है, लेकिन अनुग्रह की मदद से यह संभव है।"

