रोम के मरियम महागिरजाघर में भव्य समारोह

वाटिकन सिटी

रोम, शनिवार, 2 अगस्त 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम स्थित सान्ता मरिया मज्जोरे परमाध्यक्षीय महागिरजाघर के समपर्ण की वर्षगाँठ एवं हिम की रानी मरियम के आदर में तीन दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है।

सान्ता मरिया मज्जोरे परमाध्यक्षीय महागिरजाघर से प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महागिरजाघर 02 से 05 अगस्त तक निर्धारित समारोहों के लिये सभी श्रद्धालुओं, शहर के निवासियों और पर्यटकों को राजधानी के सबसे हार्दिक ऐतिहासिक और पारंपरिक समारोहों में से एक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधान समारोह से पूर्व 2, 3 और 4 अगस्त को त्रिदिवसीय प्रार्थना सभाएँ आयोजित कीं गई है। पाँच अगस्त के दिन भरी ग्रीष्म ऋतु के दौरान माँ मरियम के महागिरजाघर पर हुई "बर्फबारी" की चमत्कारी घटना की याद में यह समारोह मनाया जा रहा है।

यह घटना चौथी शताब्दी में सन्त पापा लिबेरियुस के परमाध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान 05 अगस्त, 358 ई. को घटी थी। उस समय मरियम ने तत्कालीन सन्त पापा को दर्शन देकर उस स्थान पर एक महागिरजाघर के निर्माण का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि उस प्रातः रोम की एक्सक्वीलीनो पहाड़ी पूर्णतः बर्फ से ढक गई थी। इस दैवीय चमत्कारी घटना के स्मरणार्थ यहाँ पर मरियम के आदर में सान्ता मरिया मज्जोरे परमाध्यक्षीय महागिरजाघर का निर्माण करा दिया गया था, जो आज भी दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिये आकर्षण एवं आराधना का लक्ष्य बना हुआ है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पाँच अगस्त को प्रातः 10,00 बजे पवित्र ख्रीस्तयाग अर्पित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित महामहिम कार्डिनल रोलांडास मकरिकास करेंगे तथा सन्ध्या पाँच बजे महाधर्माध्यक्ष एडगर पेन्ना की अध्यक्षता में सान्ध्य वन्दना का पाठ किया जायेगा।

