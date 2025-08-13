वाटिकन ने चिली सम्मेलन में शांति स्थापना की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की

शांति निर्माण पर एक सम्मेलन में अंतरधार्मिक संवाद को समर्पित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज कूवाकाड ने शांति निर्माण पर एक सम्मेलन को संबोधित किया, तथा शांति और मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से परमधर्मपीठ के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

वाटिकन न्यूज

अंतरधार्मिक संवाद विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड ने 12 और 13 अगस्त को चिली के तेमुको स्थित काथलिक विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, "शांति के मार्ग: धर्म और संस्कृतियाँ संवाद में" के दौरान शांति को बढ़ावा देने के लिए परमधर्मपीठ के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

"धर्मों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्व शांति का निर्माण: परमधर्मपीठ की प्रतिबद्धता और सहभागिता" विषय पर बोलते हुए, कार्डिनल कूवाकड ने सत्य, न्याय, दया, बंधुत्व, संवाद, मेल-मिलाप और मानवीय कार्यों के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के कलीसिया के मिशन का वर्णन किया।

शांति के लिए पहल

उन्होंने पोप की पोंटिफेक्स - जिसका अर्थ है "सेतु-निर्माता" - के रूप में भूमिका पर प्रकाश डाला और संत पॉल छठवें के 1965 के संयुक्त राष्ट्र संबोधन से लेकर पोप फ्राँसिस द्वारा "तीसरे विश्व युद्ध को टुकड़ों में लड़ा गया" के वर्णन और पोप लियो 14वें के 2025 के "संवाद और मुठभेड़ के माध्यम से सेतु बनाने" के आह्वान तक, शांति के लिए पोप की अपीलों को याद किया।

कार्डिनल कूवाकड ने पाचेम इन तेरिस, वार्षिक विश्व शांति दिवस, असीसी में 1986 की अंतर्धार्मिक बैठक, और हाल ही में पोप द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ों लौदातो सी, फ्रातेल्ली तूत्ती और मानव बंधुत्व पर दस्तावेज़ जैसी पहलों का हवाला दिया।

वाटिकन की कूटनीति

परमधर्मपीठ 184 देशों, यूरोपीय संघ और माल्टा के सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर के साथ राजनयिक संबंध रखता है और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है। कार्डिनल कूवाकड ने बताया कि इसका राजनयिक कार्य मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, शांति और विकास पर केंद्रित है, और अक्सर मध्यस्थता में संलग्न रहता है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन वार्ता जैसी बहुपक्षीय पहलों का समर्थन करता है।

धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद

प्रीफेक्ट ने अंतरधार्मिक संवाद विभाग, संस्कृति और शिक्षा विभाग, एवं समग्र मानव विकास को बढ़ावा देनेवाले विभाग के माध्यम से अंतरधार्मिक और अंतरसांस्कृतिक संवाद में परमधर्मपीठ के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इन प्रयासों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, कलीसियाओं की विश्व परिषद के साथ सहयोग, और आपसी सम्मान, सांस्कृतिक समझ और सृष्टि की देखभाल को बढ़ावा देने की पहल शामिल हैं।

कार्डिनल कूवाकड ने इस बात पर ज़ोर देते हुए समापन किया कि शांति "निरंतर स्थापित की जानी चाहिए" और यह केवल सरकारों या धार्मिक संस्थाओं की नहीं, बल्कि सभी की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मानव गरिमा और सर्वहित से प्रेरित व्यावहारिक सहयोग का आह्वान किया।