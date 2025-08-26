कार्डिनल परोलिन : हम गज़ा में जो हो रहा है उसे हैरान हैं

कार्डिनल पियेत्रो परोलिन ने नेपल्स में 75वें राष्ट्रीय धर्मविधिक सप्ताह के उद्घाटन पर बोलते हुए गज़ा पर इस्राएली बमबारी के लिए गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, तथा उन्होंने बिगड़ते मानवीय संकट की चेतावनी दी।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (रेई) : कार्डिनल परोलिन ने कहा, "पूरी दुनिया की निंदा के बावजूद, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, उससे हम स्तब्ध हैं। उसकी निंदा करने में हम सभी एकमत हैं।"

धर्मविधि सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, कार्डिनल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर हुए इस्राएली हमले का ज़िक्र किया, जिसमें पाँच पत्रकारों सहित 20 लोग मारे गए। उन्होंने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि "ऐसा लगता है कि समाधान का कोई रास्ता नहीं है" और स्थिति "तेज़ी से जटिल होती जा रही है और मानवीय दृष्टिकोण से, दिन-ब-दिन भयावह होती जा रही है, जिसके परिणाम हम हर दिन देख रहे हैं।"

यूक्रेन में युद्ध के बारे में, कार्डिनल ने "राजनीति की अधिक आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कई संभावित समाधान और कई रास्ते हैं जो शांति की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना होगा, और इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है।"

कार्डिनल परोलिन ने आगे कहा, “पूरी दुनिया के लिए आशा की जरूरत है”, उन्होंने याद किया कि पोप फ्राँसिस द्वारा घोषित जयन्ती वर्ष, इसी विषयवस्तु के लिए समर्पित है, जिसका उद्देश्य, "आशा को पुनः जगाने का अवसर" होना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह "सभी आशाओं के विपरीत एक आशा" है, ऐसे समय में जब "आशा करने के बहुत कम कारण हैं, खासकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।" उन्होंने कहा कि हाल के दिनों ने एक बार फिर "संघर्ष की स्थितियों में शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने की कठिनाई" को दर्शाया है। फिर भी, उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हमें हार नहीं माननी चाहिए" बल्कि "शांति और मेल-मिलाप के लिए काम करते रहना चाहिए।"