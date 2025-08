अल्लेपो के पुरोहित जुबली पर रोम में : हम सीरियाई लोगों के सपनों को जी रहे हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 (रेई) : "मैं ढेर सारी आशाएँ लाने की उम्मीद करता हूँ।"

ये शब्द भले ही साधारण हों, फिर भी इनमें पवित्र भूमि के संरक्षक फ्रांसिस्कन और अलेप्पो स्थित संत फ्राँसिस असीसी गिरजाघर के सहायक पल्ली पुरोहित, ब्रादर जॉर्ज जल्लौफ की पूरी शक्ति और विश्वास समाया हुआ है।

वे जुबली में भाग लेने के लिए युवाओं के एक दल के साथ रोम पहुँचे हैं, जिन्हें वे "प्रवासी बच्चे" कहते हैं।

उनका कहना है कि इन्हीं युवाओं के साथ "हम एक ऐसे सपने को साकार कर रहे हैं जिसे सीरिया में कई लोग अभी भी जी नहीं पा रहे हैं।"

सीरिया के युवाओं ने उनसे उनके लिए एक मोमबत्ती जलाने का अनुरोध किया है। 2011 में शुरू हुए गृहयुद्ध के कारण यूरोप में अपने परिवारों के साथ शरणार्थी बने ये युवा अब जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और स्वीडन में रहते हैं।

रोम के दोपहर की धूप में, वे पियात्सा पियो जहाँ वाटिकन मीडिया कार्यालय स्थित हैं, की छाया में शरण लेते हुए, गर्व से अपनी मातृभूमि का झंडा लहरा रहे हैं।

ब्रादर जॉर्ज बताते हैं, "इस समय सीरियाई लोग वीजा संबंधी जटिलताओं के कारण आसानी से यात्रा नहीं कर सकते।"

फिर भी, फादर ने स्थानीय ख्रीस्तीय समुदाय के सभी मतलबों को अपने साथ लेते हुए बताया, "उन्होंने मुझसे अपने लिए एक मोमबत्ती जलाने और उन्हें अपने साथ पवित्र द्वार तक ले जाने के लिए कहा है।"

वास्तव में, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने तस्वीरें लीं, संदेश भेजे, और इस बात की गवाही दी कि "वे भी वहाँ मौजूद थे, भले ही दूर से ही क्यों न हो।"

सीरिया की स्थिति अभी भी कठिन बनी हुई है। वे कहते हैं, "अलेप्पो में स्थिति अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन दमिश्क में हुए हालिया हमलों के बाद, श्रद्धालुओं के दिलों में फिर से डर बैठ गया है। हमें मिस्सा के दौरान भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है: प्रार्थना करने आने वालों की सुरक्षा के लिए चर्च के दरवाज़ों पर पुरुष खड़े रहते हैं।"

इतनी सारी बातों के बावजूद, ख्रीस्तीय समुदाय अपनी जगह पर कायम है। संख्या में कमी है—लगभग 1,200 श्रद्धालु हैं—लेकिन उनकी एक जीवंत, सक्रिय उपस्थिति है।

"हमारे यहाँ किंडरगार्डन से लेकर हाई स्कूल तक धर्मशिक्षा की कक्षाएँ चलती हैं, यह एक अनुग्रह है, एक दैनिक चमत्कार है।"

जब वे सीरिया लौटेंगे, तो भाई जॉर्ज अपने साथ रोम के चेहरे, शब्द और आशीर्वाद लेकर आएंगे, और साथ ही एक निश्चितता भी, "प्रभु हमारे साथ हैं। आशा निराश नहीं करती। और हमें हर दिन, उन लोगों के लिए, जो हमसे मिलते हैं, वही आशा बनने के लिए बुलाया गया है।"

युवा जयंती के अवसर पर रोम आए एक युवा सीरियाई ने कहा, "यहाँ होना और सीरिया का प्रतिनिधित्व करना ही अपने आप में गर्व की बात है।" उन्होंने आगे कहा, "यह एक अवर्णनीय भावना है। हम सचमुच बहुत खुश हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन दुनिया के सभी देशों में शांति हो।"

उनके विचारों को दोहराते हुए एक साथी तीर्थयात्री ने बताया कि कैसे उनकी उपस्थिति न केवल सीरिया के लिए, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए सार्थक है। "वहाँ बहुत सारे अद्भुत युवा ख्रीस्तीय हैं, जिनमें अटूट आस्था है।"

ब्रादर जॉर्ज की तरह, ये युवा अपने साथियों की प्रार्थनाओं और सपनों के संदेशवाहक बन गए हैं, और कहते हैं, "हम यहाँ उनकी ओर से, उनके नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं।"

रोम में आने और जयंती में भाग लेने के अवसर को विशेष रूप से समझते हुए, वे वाटिकन न्यूज़ को बताते हैं, कि "हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें भी एक दिन आकर इस अनुभव को जीने का अवसर प्रदान करें।"

