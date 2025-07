लंदन में यूरोपीय प्रसारण शिखर सम्मेलन में भाग लेगा वाटिकन रेडियो

वाटिकन न्यूज

2 से 4 जुलाई तक लंदन में यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ईबीयू) की 94वीं आमसभा आयोजित की गई है। यह यूरोप में सार्वजनिक सेवा मीडिया संगठनों का सबसे प्रमुख संगठन है। यह कार्यक्रम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा और इसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियाँ शामिल होंगी। वाटिकन रेडियो का प्रतिनिधित्व वाटिकन मीडिया के उप संपादकीय निदेशक एलेसांद्रो जिसोत्ती करेंगे।

इस वर्ष की आमसभा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो ईबीयू की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करती है। सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित, संघ में अब 50 से अधिक देशों के 112 संगठन शामिल हैं, जो न केवल यूरोप बल्कि भूमध्यसागरीय बेसिन, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी फैले हुए हैं।

बीबीसी, राई (आरएआई), फ्राँस टेलीविज़न और वाटिकन रेडियो जैसे संस्थापक सदस्य संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। श्री जिसोत्ती के माध्यम से लंदन में वाटिकन रेडियो की उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संवाद के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। तीन दिवसीय सभा के दौरान, पत्रकार और मीडिया पेशेवर समकालीन संचार के सामने आनेवाली कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार करेंगे। विषयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, गलत सूचना का मुकाबला करना और स्ट्रीमिंग तकनीकों का भविष्य शामिल होगा।

75 वर्षों से, ईबीयू सार्वजनिक सेवा मीडिया के मूल मूल्यों को बढ़ावा देने और आम भलाई के लिए तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी सबसे प्रसिद्ध पहलों में यूरोविज़न सोंग कॉन्टेस्ट और यूरोविज़न न्यूज़ एक्सचेंज हैं, जो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सदस्य प्रसारकों के बीच समाचार सामग्री को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। लंदन असेंबली डिजिटल परिवर्तन, सार्वजनिक मीडिया की स्थिरता, गलत सूचना का मुकाबला करने और तेजी से ध्रुवीकृत दुनिया में सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में प्रसारकों की भूमिका जैसे विषयों को संबोधित करेगी।

वाटिकन रेडियो की ईबीयू में अपनी स्थापना के बाद से भागीदारी, आधुनिक संचार माध्यमों के माध्यम से कलीसिया के सार्वभौमिक संदेश को संप्रेषित करने के अपने मिशन को दर्शाती है। इस प्रतिबद्धता को हाल ही में सांता मारिया दी गलेरिया में वाटिकन रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर में पोप लियो 14वें की यात्रा द्वारा रेखांकित किया गया था। उस अवसर पर, पोप ने याद किया कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान, वे वाटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण से कैसे जुड़े थे, जो उन जगहों तक पहुँचते थे जहाँ कुछ अन्य प्रसारणकर्ता ही पहुँच पाते थे। उन्होंने दुनिया के हाशिये पर पड़े लोगों तक आशा और सच्चाई पहुँचाने के साधन के रूप में संचार के मिशनरी आयाम की पुष्टि की।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here