युद्धग्रस्त विश्व के लिए शांति स्थापना के धार्मिक आयाम

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 : टुकड़ों में लड़े गए तीसरे विश्व युद्ध से तबाह दुनिया में, वाटिकन में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शांति स्थापना में धार्मिक कर्ताओं की भूमिका का अन्वेषण करता है।

10-11 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का शीर्षक "शांति स्थापना के धार्मिक आयाम" है। इसका आयोजन परमधर्मपीठीय सामाजिक विज्ञान अकादमी (पीएएसएस) द्वारा नोट्रे डेम विश्वविद्यालय के केओघ स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स और ओस्लो शांति अनुसंधान संस्थान (पीआरआईओ) के सहयोग से किया जा रहा है।

वक्ताओं में नोट्र डेम विश्वविद्यालय में शांति समझौता मैट्रिक्स परियोजना की निदेशक प्रोफेसर जोसफिना एचावरिया भी शामिल हैं। वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, उन्होंने इस कार्यक्रम को "यह जानने का एक अवसर बताया कि कैसे आस्था-आधारित मूल्य और धार्मिक नेतृत्व शांति वार्ता और युद्ध से विखंडित समाजों के सुधार में योगदान करते हैं।"

प्रोफ़ेसर एचावारिया ने बताया कि धार्मिक नेता अक्सर शांति प्रक्रियाओं में नैतिक अधिकार और वैधता लाते हैं, खासकर ऐसे संदर्भों में जहाँ विरोधी पक्षों के बीच विश्वास कमज़ोर या न के बराबर होता है।

कोलंबियाई एचावारिया, एक संघर्षग्रस्त देश में रहने और शांति प्रक्रिया शुरू करने के अपने अनुभव का भी हवाला देती हैं। उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, कोलंबिया में, काथलिक कलीसिया ने कारितास कोलंबिया और अन्य संगठनों के माध्यम से, 2016 के शांति समझौते के कार्यान्वयन के दौरान संकटों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

पीस एकॉर्ड्स मैट्रिक्स परियोजना में अपने काम के बारे में, उन्होंने बताया कि "हम शांति अनुसंधान को शांति निर्माण, शांति वार्ता और युद्ध से शांति की ओर संक्रमण की प्रक्रिया में ज़मीनी स्तर पर नागरिक समाज के साथ जोड़ते हैं और उम्मीद है कि सुलह में भी योगदान देंगे।"

उन्होंने बताया, "युद्ध के बाद, लोगों को सिर्फ़ सुरक्षा की ही नहीं, बल्कि सम्मान, समावेशिता और आशा की भी ज़रूरत होती है। और अक्सर, इन ज़रूरतों को सबसे बेहतर ढंग से उन लोगों द्वारा पूरा किया जाता है जो दिल और ज़मीर से बात करते हैं।"

सम्मेलन कई विषयों पर चर्चा करेगा: परमधर्मपीठीय कूटनीति की भूमिका; धार्मिक आयामों वाले संघर्षों में धर्मनिरपेक्ष मध्यस्थता; और अंतर्धार्मिक पहलों का महत्व। आयोजकों के अनुसार, इसका उद्देश्य कोई अंतिम दस्तावेज़ तैयार करना नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक समुदायों और शांति समर्थकों के बीच निरंतर सहयोग को बढ़ावा देना है।

प्रोफ़ेसर एचावेरिया ने लैटिन अमेरिका, अफ़्रीका और यूरोप सहित विविध संदर्भों से मध्यस्थों की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा, "उम्मीद है कि यह एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है।"

प्रोफ़ेसर एचावेरिया ने शांति शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, न केवल स्कूलों में, बल्कि अनौपचारिक परिवेश में भी जहाँ संचार, मध्यस्थता और सहानुभूति विकसित की जा सकती है।

उन्होंने समझाया, "शांति स्थापना का एक तकनीकी पक्ष भी है, बातचीत को कैसे सुगम बनाया जाए से लेकर पीड़ितों का साथ कैसे दिया जाए तक। लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष भी है: हम अपनी दृष्टि को कमज़ोर लोगों को देखने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं, हम कैसे विश्वास का निर्माण करते हैं, हम लोगों को नए रास्ते चुनने के लिए कैसे सशक्त बनाते हैं।"

उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहाँ नागरिक आबादी आधुनिक संघर्षों की गोलीबारी में तेज़ी से फँस रही है, पीड़ितों को शांति प्रक्रियाओं में शामिल करना और यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।

"हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शांति समझौते न केवल आज के युद्धों को समाप्त करें, बल्कि कल के युद्धों को भी रोकें।"

संत पापा की शांति की अपीलों के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, प्रोफ़ेसर एचावेरिया ने सशस्त्र संघर्ष में शामिल लोगों और उपचार चाहने वालों, दोनों के लिए, इसके महत्व की पुष्टि की।

उन्होंने कहा, "संत पापा की आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचती है: लड़ाकों, पीड़ितों और शांति निर्माताओं तक। यह विवेक और साहस का आह्वान है।"

एचावेरिया ने सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमें संकट की स्थिति से रचनात्मक सहयोग की ओर बढ़ने की ज़रूरत है और यह सम्मेलन उस दिशा में एक कदम है।"

उन्होंने दोहराया कि "हम इस संकट की स्थिति में, केवल जीवित रहने की स्थिति में ही प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, हमें एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है; साथ मिलकर सोचने की कि कैसे आगे बढ़ें और पुल बनाएँ।"

"मुझे लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं, और मेरा मानना ​​है कि यह सम्मेलन इसका एक उदाहरण है।"

