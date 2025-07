परमधर्मपीठ : विकासशील देशों के लिए ऋण राहत एक 'नैतिक जिम्मेदारी'

वाटिकन न्यूज

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक, महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल कच्चा ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर दो संयुक्त राष्ट्र पैनलों को संबोधित किया।

महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देशों को सतत विकास हासिल करने में मदद करने की "नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी" उठाता है।

उन्होंने 16 जुलाई को न्यूयॉर्क में दिए गए दो भाषणों में विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों, अफ्रीकी देशों और विकासशील राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने कहा, "गरीबी की निरंतर और व्यापक वास्तविकता लाखों लोगों को पीड़ित कर रही है, उन्हें भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित कर रही है और उनकी ईश्वर प्रदत्त गरिमा को कम कर रही है, साथ ही उनके समग्र मानव विकास को भी बाधित कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि परमधर्मपीठ का दृढ़ विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, जिसे उन्होंने एक "नैतिक अनिवार्यता" और एक आर्थिक प्रयास दोनों कहा।

उन्होंने कहा कि कई विकासशील देश असहनीय संप्रभु ऋणों को चुकाने के बोझ से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3.4 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर संयुक्त रूप से खर्च करने की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक खर्च करते हैं।

उन्होंने कहा, "ऋण राहत प्रदान करना कोई उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि समग्र विकास में निवेश करने हेतु देशों के लिए आवश्यक वित्तीय गुंजाइश बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।"

इसलिए, महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने "ऋण माफी और ऋण पुनर्गठन सहित तत्काल ऋण राहत" के साथ-साथ असह्य ऋण स्तरों से जूझ रहे देशों को अनुदान उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन्होंने कहा कि उनका ऋण बोझ संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बना हुआ है।

इनमें से लगभग 40 प्रतिशत देश ऋण संकट में हैं, और विकासशील देशों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले पारिस्थितिक ऋण और पर्यावरणीय आपदाओं का भारी बोझ उठा रहे हैं।

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "केवल ऋण मुक्ति ही रामबाण नहीं है। हालाँकि, इसमें [छोटे द्वीपीय विकासशील देशों] के विकास की संभावनाओं को बदलने की क्षमता है, क्योंकि इससे उन्हें बुनियादी ढाँचे, जलवायु अनुकूलन, स्वास्थ्य प्रणालियों और शिक्षा जैसे आवश्यक स्तंभों में निवेश करने के लिए वित्तीय गुंजाइश मिलती है।"

अंत में, संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के प्रतिनिधि ने विकासशील देशों के सामने मौजूद ऋण संकट से निपटने के लिए नए सिरे से तत्परता बरतने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "जैसा कि पोप लियो 14वें ने जोर देकर कहा है," "इस वर्ष काथलिक कलीसिया द्वारा मनाई जा रही जयंती, 'हमसे व्यक्तिगत और नागरिक मेल-मिलाप के मार्ग स्वरूप, अन्यायपूर्ण ढंग से संचित धन की वापसी और पुनर्वितरण की माँग करती है।"

