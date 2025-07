वाटिकन ने माता मरियम की भक्ति के लिए माउंट ज़्विर पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 09 जुलाई 2025 : पिछले साल प्रकाशित नए मानदंडों के कारण, धर्म सिद्धांत विभाग ने स्लोवाकिया के माउंट ज़्विर पर लिटमानोवा में 1990 और 1995 के बीच हुए कथित मरियम दर्शनों से जुड़े आध्यात्मिक परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद इसे हरी झंडी दे दी है।

धर्म सिद्धांत विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडीज ने प्रेसोव के महाधर्माध्यक्ष, बाइज़ेंटाइन रीति काथलिकों के लिए महाधर्माध्यक्ष जोनास जोसेफ माक्सिम को एक पत्र भेजा।

उन्होंने महाधर्माध्यक्ष के अनुरोध के जवाब में यह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनगिनत "ईमानदार और गहन पापस्वीकार संस्कार" और हृदयपरिवर्तन का हवाला देते हुए, "तीस साल पहले समाप्त हो चुकी इस कथित घटना के बावजूद, अब भी उस स्थान पर आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा प्राप्त अनेक आध्यात्मिक परिणामों" के लिए प्रशंसा व्यक्त की।

संबंधित संदेशों का विश्लेषण करते हुए, विभाग ने कहा कि उनमें "हृदयपरिवर्तन के लिए अनमोल निमंत्रण" हैं। इनमें इस तरह के कथन शामिल हैं: "येसु तुम्हें मुक्त करें... और अपने शत्रु को अपनी स्वतंत्रता को सीमित न करने दें, जिसके लिए येसु ने इतना खून बहाया।"

धन्य कुँवारी मरियम स्वयं को "सुखी" बताती हैं और विश्वासियों को बिना शर्त प्रेम किए जाने की पहचान में खुशी का सच्चा मार्ग खोजने के लिए आमंत्रित करती हैं: "मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे तुम हो... मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन यह दुनिया तुम्हें खुश नहीं करेगी।"

कई संदेश विश्वासियों को यह दिखाते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि सुसमाचार का मार्ग जटिल नहीं है। "वह तुम्हें और भी सरल बनाना चाहते हैं।"

संदेश में कहा गया है कि प्रभु में आनंद और शांति पाने से हम शांति का साक्षी बन सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं।

वे प्रभु की पहल के साथ प्रतिक्रिया और जुड़ाव की आवश्यकता पर भी बल देते हैं, मसीह का अनुकरण करते हुए, जो प्रेम से स्वयं को समर्पित करते हैं। अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करना हमारी प्रतिक्रिया और हमारी पूर्णता का सार बन जाता है।

पत्र में कार्डिनल फर्नांडीज ने स्वीकार किया है कि कुछ संदेशों में “कुछ अस्पष्टताएं और अस्पष्ट पहलू” हैं।

हालाँकि, इस मामले पर गठित सैद्धांतिक आयोग द्वारा 2011 की एक रिपोर्ट में पहले ही जो कहा जा चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए, ऐसा माना जाता है कि ये कथित दिव्यदर्शियों की आंतरिक व्याख्या के कारण हैं।

वास्तव में, ये कुछ संदेश स्वयं को संवादों के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो लोग इन्हें जीते हैं, वे इन्हें शब्दों में ढालने का प्रयास करते हैं, जो अनिवार्य रूप से अस्पष्ट साबित होते हैं।

इसी कारण, महाधर्माध्यक्ष माक्सिम को एक संग्रह प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें "उन कुछ कथनों को शामिल न किया जाए जो भ्रम पैदा कर सकते हैं और साधारण लोगों के विश्वास को विचलित कर सकते हैं।"

विभाग दोहराता है कि ‘निहिल ऑब्स्टैट’ का अर्थ कथित दिव्यदर्शियों की अलौकिक प्रामाणिकता की मान्यता नहीं है, बल्कि "फिर भी सार्वजनिक पूजा-अर्चना की स्वीकृति और श्रद्धालुओं को यह संदेश देता है कि, यदि वे चाहें, तो वे बिना किसी जोखिम के इस आध्यात्मिक प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं।"

कथित दिव्यदर्शन की शुरुआत 5 अगस्त, 1990 को उत्तरी स्लोवाकिया के पहाड़ों में बीजान्टिन काथलिक परंपरा के एक छोटे से गाँव लिटमानोवा से तीन किलोमीटर दूर हुई थी और इसमें तीन बच्चे शामिल थे: इवेत्का कोरकाकोवा, 11 वर्ष; कटका सेसेलकोवा, 12 वर्ष; और मित्को सेसेल्का, 9 वर्ष।

धन्य कुंवारी मरिया ने स्वयं को "बेदाग पवित्रता" की उपाधि से प्रस्तुत किया।

