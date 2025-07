इतालवी डाकः संत पापा के लिए प्रतिदिन 100 किलो डाक

वाटिकन सिटी

इतालवी डाकघर के प्रेस कार्यालय ने इस बात का खुलासा किया कि संत पापा लियो के लिए सौ किलो की डाक सामग्री प्रतिदिन फ्यूमिचिनो के हवाई अड्डे में पहुंचती है।

रोम के ठीक बाहर, फ़्यूमिचिनो हवाई अड्डा के गोदाम में संत पापा लियो 14वें के लिए और वाटिकन को संबोधित लगभग 100 किलो डाक प्रतिदिन संग्रहित की जाती है। इसमें मुख्यतः पोस्टकार्ड, पत्र, ग्रीटिंग कार्ड के आलवे साधारण हस्तलिखित नोट भी, अक्सर कुछ पंक्तियों में अपनी भावनाओं से भरे रहते हैं।

8 मई, 2025 को प्रोवीस्ट का वैश्विक कलीसिया के धर्मगुरू संत पापा चुने जाने के उपरांत, प्रतिदिन ढेर सारा प्यार और शुभकामनाओं के भरा संदेश का आना निरंतर जारी है, जो पोस्टे इटालियन के सावधानीपूर्वक हाथों से होकर गुजरता है।

वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से अधिकांश डाक किन देशों से आते हैं। पत्र दुनिया के सभी कोनों से आते हैं: बड़े शहरों से, दूरस्थ गाँवों से, अस्पतालों से, और बच्चों से। भले ही पता अधूरा या अस्पष्ट या साधारण शब्द मात्र क्यों न हो, "पोप लियो XIV, वाटिकन"- लेकिन वह अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने हेतु पर्याप्त है।

इतालवी डाक विभाग कार्यलय ने कहा कि प्रत्येक लिफाफा अपना रास्ता खोज लेता है। पोस्ते इटालियन के छंटाई कर्मचारी इस डाक की विशेष देखभाल करते और सम्मान के साथ रखते, और इसके प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक मूल्य को पूरी तरह से समझते हैं। भले ही लिफाफा सीलबंद ही क्यों न हों, फिर भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक शिपमेंट में एक आवाज़ छिपी है जिसे सुना जाना चाहिए, एक प्रार्थना, एक विचार जो आज दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतिनिधित्व करता है।

