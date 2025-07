दीक्षार्थियों व बपतिस्मा लेनेवोलों से पोप : बपतिस्मा में आप को धारण करेंगे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 29 जुलाई 2025 (रेई) : पोप लियो ने सोमवार सुबह को रोम में युवाओं की जयंती के अवसर पर युवा फ्रांसीसी दीक्षार्थियों और बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे दलों को संबोधित किया और उनके विश्वास की यात्रा एवं उनके साथ आए धर्माध्यक्षों, पुरोहित और प्रचारकों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया।

संत पापा का संदेश उस व्यक्तिगत मुलाकात पर केंद्रित था जो ख्रीस्तीय दीक्षा के मूल में है। उन्होंने कहा, "आप, उस समुदाय के भीतर प्रभु से व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं जो आपका स्वागत करता है।" उन्होंने बपतिस्मा को केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि जीवित ईश्वर - पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ आजीवन संवाद की शुरुआत बताया।

उन्होंने आगे कहा, "यह देखकर कितनी खुशी होती है कि युवा लोग विश्वास के प्रति समर्पित हो रहे हैं और मसीह और उनके सुसमाचार के मार्गदर्शन में अपने जीवन को अर्थ देना चाहते हैं!" उन्होंने कहा कि बपतिस्मा हमें "ईश्वर के महान परिवार का पूर्ण सदस्य" बनाता है।

गलातियों के नाम संत पौलुस को लिखे पत्र का हवाला देते हुए, पोप ने उपस्थित युवाओं को उस गरिमा की याद दिलाई जो अब उनके पास है। उन्होंने कहा, "आप सभी जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, आपने मसीह को धारण कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा कि बपतिस्मा ख्रीस्तीयों को उदासीनता, अन्याय और मानव व्यक्ति के वस्तुकरण में देखी जानेवाली प्रचलित "मृत्यु की संस्कृति" को अस्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके विपरीत, प्रत्येक विश्वासी को पुनर्जीवित ख्रीस्त की ज्योति सौंपी गई है - जिसे ईश्वर के वचन और यूखारिस्ट द्वारा प्रज्वलित रखा जाना चाहिए।

इसके बाद पोप लियो ने बपतिस्मा संस्कार के एक विशेष प्रभावशाली पल की ओर संकेत किया:

"यह वह क्षण होता है जब हम पास्का मोमबत्ती से प्रज्वलित मोमबत्ती ग्रहण करते हैं। यह मृत और पुनर्जीवित मसीह का प्रकाश है जिसे हम ईश्वर के वचन को सुनकर और यूखारिस्त में येसु के साथ हर रोज संवाद करके प्रज्वलित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

संत एम्ब्रोस के शब्दों - ओम्निया क्रिस्तुस एस्त नोबिस! - का हवाला देते हुए पोप लियो ने कहा, "मसीह हमारे लिए सब कुछ हैं! यदि आप किसी घाव को भरना चाहते हैं, तो वे ही चिकित्सक हैं... यदि आप अंधकार में हैं, तो वे ही प्रकाश हैं... स्वाद लेकर देखें कि प्रभु कितने भले हैं: धन्य है वह व्यक्ति जो उन पर आशा रखता है!"

पोप ने कहा "आप भी पृथ्वी के नमक और जगत के प्रकाश हैं," (मत्ती 5:13-14)। "कलीसिया को आपके विश्वास की सुंदर गवाही की आवश्यकता है।"

अंत में संत पापा ने उपस्थित युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे येसु से संयुक्त रहें, उन्हें याद दिलाते हुए कि "हम ख्रीस्तीय पैदा नहीं होते; हम ख्रीस्तीय तब बनते हैं जब ईश्वर की कृपा हम पर पड़ती है।"

और कठिन समय में, उन्होंने कहा, "आपके हृदय उनमें स्थापित हों जो 'मार्ग, सत्य और जीवन' हैं, जो समस्त शांति, आनंद और प्रेम के स्रोत हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "धन्यवाद। जयंती की शुभकामनाएँ।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here