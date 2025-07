गाज़ा: हम भयावहता के सामने मुँह नहीं मोड़ सकते

मास्सिमिलियानो मेनिकेत्ती

गाजा, शुक्रवार 25 जुलाई 2025 (वाटिकन न्यूज) : हमें और कितना इंतज़ार करना होगा, हमें और क्या देखना होगा, ताकि गाज़ा से रोज़ाना आने वाली युद्ध की बर्बरता को रोका जा सके—जैसा कि संत पापा लियो ने हाल ही में दोहराया था? हर युद्ध भयानक होता है और उसे रोका जाना चाहिए: यूक्रेन, सूडान, म्यांमार, यमन... यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता में बदलाव का कारण बनती है। लेकिन गाज़ा में, लोग अब सिर्फ़ युद्ध की भयावहता से नहीं मरते, वे भूख से मर रहे हैं, सिर्फ़ हथियारों से नहीं: बच्चे रोना बंद कर देते हैं, बुज़ुर्ग गले मिलना बंद कर रहे हैं, वयस्क चलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल साँस लेना बंद कर रहे हैं, उनके शरीर अपनी ताकत खो रहे हैं, उनके शरीर के पास कोई संसाधन नहीं बचा।

भोजन और पानी के बिना, लोग एक सूचित, तकनीकी दुनिया के सामने भूख से मर जाते हैं जो हर घटना को वीडियो और तस्वीरों के साथ सुनाती, दस्तावेज करती और निगल जाती है, अमानवीयता को हराने में विफल रहती है। इन सबके सामने, हम उदासीन नहीं रह सकते, हम खुद को सुन्न नहीं कर सकते या भयावहता और हिंसा को देखने के बाद दूसरी तरफ नजरें फेर नहीं सकते। हम सभी शांति, स्वीकृति, संवाद, भाईचारे, आशा के निर्माता बनने के लिए बुलाये गये हैं और प्रत्येक एक आवाज है जो अच्छाई, सम्मान और जीवन का समर्थन कर सकती है। और इतनी सारी आवाजें जो राहत, मध्यस्थता और समर्थन का कार्य बन जाती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: राजनेता और सरकारें आंखें मूंद नहीं सकतीं। और इस प्रकार, कूटनीति का काम मजबूत होता है, सहायता के रास्ते बनते हैं, और एक सच्ची मानवता का निर्माण होता है, जहाँ शांति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक तथ्य है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here