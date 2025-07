युवाओं की जयन्ती : दुनिया में शांति निर्माण की ओर एक कदम

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृस्पतिवार, 24 जुलाई 25 (रेई) : आशा के जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के एजेंडे में अगला नाम प्रभावशाली व्यक्तियों (इंफ्लूवेंसर्स) की जयंती और युवाओं की जयंती का है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों से पहले, सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट, महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिचेला ने इस जयंती वर्ष में होनेवाले बहुसांस्कृतिक और विविध कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

दुनिया भर से युवा इस शाश्वत नगरी में भाग लेने के लिए पहुँचेंगे, जिसे महाधर्माध्यक्ष ने "संभवतः साल का सबसे प्रतीक्षित क्षण" बताया है।

इस पूरे सप्ताह में लगभग 146 देशों का प्रतिनिधित्व होगा, जिनमें से 78% यूरोपीय देशों से होंगे। शेष 22% दुनिया भर से आएंगे, जिनमें इराक, दक्षिण सूडान और लेबनान जैसे संघर्षरत देशों के युवा भी शामिल हैं।

महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला ने कहा, “निश्चय ही, उत्सव का यह क्षण, खुशी का यह क्षण है, लेकिन उन्हें दुनियाभर के सभी युवाओं का आलिंगन प्रदान करने के लिए भी है - एक ऐसा चिन्ह है जो शांति के एक प्रामाणिक क्षण और विश्व में शांति के निर्माण की दिशा में एक कदम का प्रतीक है।"

धर्मप्रचार विभाग के प्रो-प्रिफेक्ट ने बतलाया कि 28 जुलाई को कम से कम पाँच लाख युवाओं के आने की उम्मीद है, जो "एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण संख्या है।" इस जयंती के अवसर पर शहर में आनेवाले हजारों लोगों के लिए, 370 गिरजाघर, 400 स्कूल भवन, व्यायामशालाएँ और कई परिवार अपने दरवाजे खोलकर युवाओं को ठहराएँगे।

अनन्त शहर के आयोजक भीड़ के लिए हर पहलू की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भोजन की व्यवस्था भी शामिल है। महाधर्माध्यक्ष फिसिचेला ने बताया कि पूरे शहर में 20 फ़ूड स्टेशन होंगे, "3,500 विक्रेताओं के अलावा, युवाओं को पंजीकरण कराने और दोपहर एवं रात का भोजन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सभी आवास स्थलों पर नाश्ता वितरित किया जाएगा।" यहाँ तक कि सीलिएक की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए भी खाने के विकल्प उपलब्ध होंगे।

सप्ताह भर चलनेवाला जयंती समारोह "शहर के साथ संवाद" से शुरू होगा, जिसमें तीन दिनों तक चलने वाले 70 कार्यक्रम शामिल हैं - मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, जो रोम के विभिन्न प्राँगणों में आयोजित किए जाएँगे। ये कार्यक्रम विभिन्न संघों, दलों और धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों द्वारा आयोजित किए जाएँगे।

उदाहरण के लिए, ड्यूक इन अल्टुम थिएटर ग्रुप शहर के सड़कों पर घूमकर लिसियु की संत तेरेसा के जीवन पर एक नाट्य प्रस्तुति देगा। कारितास इंटरनैशनल का एक स्टैंड होगा जिसमें कैरिटास के मिशन में शामिल युवाओं के वीडियो वाला एक इंटरैक्टिव मानचित्र होगा। मेरीस मील्स भी मौजूद रहेगा, जो दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करेगा।

दिन का समापन स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में आधिकारिक स्वागत समारोह के साथ होगा।

शुक्रवार, 1 अगस्त को पापस्वीकार संस्कार मनाया जाएगा क्योंकि सर्कस मैक्सिमस को तंबुओं से सजाया जाएगा और लगभग 200 पुरोहित उपस्थित रहेंगे, जो उपस्थित हजारों युवाओं को इस प्रायश्चित दिवस का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेंगे।

शनिवार, 2 अगस्त की शाम को, तोर वेरगाता में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा – उसी स्थान पर जहाँ सन् 2000 के विश्व युवा दिवस को मनाया गया था। वहाँ, पोप लियो 14वें लाखों युवाओं के साथ प्रार्थना सभा में शामिल होंगे, जिसमें तीन लोग – एक मेक्सिको से, एक अमेरिका से और एक इटली से – पोप से प्रश्न पूछेंगे।

युवा जयंती समारोह का समापन रविवार, 3 अगस्त को पोप लियो 14वेंकी अध्यक्षता में एक समारोही ख्रीस्तयाग के साथ होगा।

