संत जॉन हेनरी न्यूमन कलीसिया के नये धर्माचार्य बनेंगे

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई 25 (रेई) : ख्रीस्तीय धर्म के महान आधुनिक विचारकों में से एक, आध्यात्मिक और मानवीय यात्रा के एक प्रमुख शख्स जिन्होंने कलीसिया पर गहरी छाप छोड़ी, और ऐसे लेखों के लेखक जिन्होंने दिखाया कि विश्वास को जीना ख्रीस्त के साथ प्रतिदिन "हृदय-से-हृदय" संवाद है। सुसमाचार के लिए ऊर्जा और जुनून के साथ बिताया गया उनका जीवन—जिसके फलस्वरूप 2019 में उनकी संत घोषणा हुई—जल्द ही कलीसिया के डॉक्टर (धर्माचार्य) घोषित किये जाएंगे।

यह समाचार आज, 31 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में घोषित की गई, जिसमें बताया गया कि संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो से मुलाकात के दौरान, पोप लियो 14वें ने "विश्वव्यापी कलीसिया के डॉक्टर की उपाधि के संबंध में कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों, संत प्रकरण विभाग के सदस्यों के पूर्ण अधिवेशन की सकारात्मक राय की पुष्टि की है, जिसे जल्द ही संत जॉन हेनरी न्यूमन को प्रदान की जाएगी।"

“हे दयालु प्रकाश, चारों ओर फैले अंधकार के बीच,

मुझे आगे ले चलो।

रात अँधेरी है, और मैं घर से बहुत दूर हूँ—

मुझे आगे ले चलो...

जब तक तुम्हारी शक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे यकीन है कि यह अभी भी

मुझे आगे ले जाएगी

दलदली और दलदली भूमि पर, चट्टान और नदी के ऊपर, जब तक

रात बीत नहीं जाती,

और सुबह के साथ वे देवदूत चेहरे मुस्कुराते हैं

जिन्हें मैं बहुत पहले से प्यार करता था, और कुछ समय के लिए खो चुका हूँ।”

जॉन हेनरी न्यूमन 32 साल के थे जब इटली से लंबी यात्रा के बाद इंग्लैंड लौटते समय उनके दिल से यह मार्मिक प्रार्थना निकली। 1801 में जन्मे, न्यूमन आठ साल तक एंग्लिकन पादरी रहे थे और अपनी कलीसिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक माने जाते थे—एक ऐसे व्यक्ति जो मौखिक और लिखित, दोनों ही तरह के शब्दों से मंत्रमुग्ध कर देते थे।

1832 की इटली यात्रा ने उनकी आंतरिक खोज को और गहरा कर दिया। न्यूमन के भीतर ईश्वर की गहराई, उनके "दयालु प्रकाश" को जानने की प्यास थी, जो उनके लिए सत्य का प्रकाश भी था—ईसा मसीह के बारे में सत्य, कलीसिया का सच्चा स्वरूप, और प्रारंभिक शताब्दियों की परंपरा, जब कलीसिया के पादरियों ने एक अविभाजित कलीसिया से बात की थी। ऑक्सफ़ोर्ड—उनकी आस्था का केंद्र और एक ऐसा स्थान था जहाँ भावी संत रहते और कार्य करते थे—वह एक ऐसा मार्ग बन गया जिस पर चलते हुए उनके विश्वास धीरे-धीरे काथलिक धर्म की ओर मुड़ गए।

1845 में, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ख्रीस्तीय सिद्धांत के विकास पर निबंध में संक्षेपित किया, जो उस प्रकाश की लंबी खोज का फल था, जिसे उन्होंने काथलिक कलीसिया में पहचाना—एक ऐसी कलीसिया जिसे उन्होंने ईसा मसीह के हृदय से जन्मा हुआ, शहीदों और प्राचीन पुरोहितों की कलीसिया माना, जो एक वृक्ष की तरह इतिहास के माध्यम से विकसित हुए और बढ़ा था। इसके तुरंत बाद, उन्होंने काथलिक कलीसिया में शामिल होने का अनुरोध किया, जो 8 अक्टूबर 1845 को पूरा हुआ। उन्होंने बाद में उस क्षण के बारे में लिखा: "यह एक उबड़-खाबड़ समुद्र के बाद बंदरगाह में आने जैसा था; और इस बात की मेरी खुशी आज भी बिना रुके बनी हुई है।"

1846 में, वे इटली लौट आए और एक विनम्र सेमिनरी छात्र के रूप में, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ईशशास्त्री और विचारक होने के बावजूद, कॉलेजो दी प्रोपागांदा फिदे में प्रवेश लिया। उन्होंने लिखा, "यहाँ होना अद्भुत है। यह एक स्वप्न जैसा है, और फिर भी इतना शांत, इतना सुरक्षित, इतना प्रसन्न, मानो यह किसी लंबी आशा की पूर्ति और एक नए जीवन की शुरुआत हो।" 30 मई, 1847 को, पुरोहिताई के लिए उनके अभिषेक के साथ उनके आह्वान का चक्र पूरा हुआ।

इन महीनों के दौरान, न्यूमन संत फिलिप नेरी के व्यक्तित्व की ओर गहराई से आकर्षित हुए—एक और आत्मा, जिन्हें उनकी ही तरह, रोम द्वारा "गोद ली गई" थी। जब धन्य पोप पायस नौंवें ने उन्हें इंग्लैंड लौटने के लिए प्रोत्साहित किया, तो न्यूमन ने वहाँ एक प्रार्थनालय की स्थापना की, जो उस संत को समर्पित थी, जिनके साथ उनका एक आनंदमय स्वभाव था। अपनी मातृभूमि में कैथोलिक संस्थाओं की स्थापना में आने वाली अनेक चुनौतियों के बावजूद, जिनमें से कई शुरू में लड़खड़ाती हुई प्रतीत हुईं, उनका यह सौम्य स्वभाव बरकरार रहा। फिर भी, उनके मन ने काथलिक धर्म के बचाव और समर्थन में—यहाँ तक कि भयंकर हमलों के बावजूद—उत्कृष्ट लेखन जारी रखा।

1879 में, पोप लियो 13वें ने उन्हें कार्डिनल नियुक्त किया। यह समाचार सुनकर, न्यूमन खुशी से रो पड़े: "बादल हमेशा के लिए हट गया है।" उन्होंने 11 अगस्त, 1890 को अपनी मृत्यु तक, बिना किसी कमी के, अपने प्रेरितिक कार्य को जारी रखा। अपनी समाधि पर, उन्होंने केवल अपना नाम और एक संक्षिप्त वाक्यांश अंकित करने का अनुरोध किया, जो उनके 89 वर्षों के असाधारण जीवन को दर्शाता है: एक्स उम्ब्रिस एत इमाजिनिबुस इन वेरितातेम, "छाया और छवियों से सत्य की ओर।"

बेनेडिक्ट सोलहवें ने 2010 में उन्हें संत घोषित कर, एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित की जो प्रार्थना में गहरे थे, जिन्होंने, पोप के शब्दों में, लोगों के प्रति अपनी समर्पित देखभाल में पुरोहिताई के उस गहन मानवीय दृष्टिकोण को जीया: "बीमारों और गरीबों से मिलना, शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देना, जेल में बंद लोगों की देखभाल करना।"

न्यूमन को 2019 में पोप फ्राँसिस ने संत घोषित किया, जिन्होंने अपने विश्वपत्र दिलेक्सित नोस में बताया कि अंग्रेज़ कार्डिनल ने अपने आदर्शवाक्य के रूप में 'कोर अद कोर लोक्वितुर'—“हृदय हृदय से बोलता है”—को क्यों चुना था। पोप ने कहा कि, किसी भी द्वंद्वात्मक तर्क से परे, प्रभु अपने हृदय द्वारा हमारे हृदय से बात करके हमें बचाते हैं: “इस बोध ने उन्हें, एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी को, यह समझने के लिए प्रेरित किया कि स्वयं से और प्रभु से उनका सबसे गहरा मिलन उनके पठन या चिंतन से नहीं, बल्कि उनके हृदय से हृदय तक, जीवित और उपस्थित मसीह के साथ उनके प्रार्थनापूर्ण संवाद से हुआ था। यूखरिस्त में ही न्यूमन ने येसु के जीवित हृदय का साक्षात्कार किया, जो हमें मुक्त करने, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थ देने और सच्ची शांति प्रदान करने में सक्षम हैं।”

