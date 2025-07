धर्माध्यक्ष थिबॉल्ट वेर्नी नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग के नए अध्यक्ष

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 5 जुलाई 2025 (रेई) : महाधर्माध्यक्ष थिबॉल्ट वेर्नी नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बने परमधर्मपीठीय आयोग के नए अध्यक्ष हैं। वे अपने फ्रांसीसी अनुभव को सार्वभौमिक कलीसिया की सेवा में लगाएंगे, साथ ही अपने धर्मप्रांतीय उत्तरदायित्वों को भी बरकरार रखेंगे। पिछले जून तक अपने देश के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के भीतर बाल यौन शोषण की रोकथाम और उसके खिलाफ लड़ाई के लिए परिषद के अध्यक्ष रहे महाधर्माध्यक्ष जेरार्ड ले स्टैंग, एमिएन्स के धर्माध्यक्ष, को पिछले पूर्ण अधिवेशन के दौरान चुने गए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी।

पहले पेरिस महाधर्मप्रांत में और फिर फ्रांस के धर्माध्यक्षों के सम्मेलन में, महाधर्माध्यक्ष वेर्नी ने कलीसिया में दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया, पीड़ितों की बात सुनने और उनके साथ रहने के साथ-साथ नागरिक और न्यायिक अधिकारियों के साथ आवश्यक बातचीत करने के लिए खुद को समर्पित किया। वे अपनी नियुक्ति को फ्रांसीसी कलीसिया द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता के रूप में भी देखते हैं, जिसमें सियासे (चर्च में यौन दुर्व्यवहार पर स्वतंत्र आयोग) की स्थापना, इसके अध्यक्ष जीन मार्क सॉवे की रिपोर्ट के प्रकाशन और इनिर की स्थापना शामिल है, जो क्षतिपूर्ति और मुआवजे का एक उदाहरण है। महाधर्माध्यक्ष अपने पूर्वाधिकारी, अमेरिकी कैपुचिन कार्डिनल सीन पैट्रिक ओ'मैली के काम को जारी रखने का इरादा रखते हैं, जिनके साथ उन्हें कई बार सहयोग करने का अवसर मिला, ताकि कमजोर लोगों की असुरक्षा की संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके।

वाटिकन मीडिया के साथ इस साक्षात्कार में, महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि वे अपने पूर्वाधिकारी, अमेरिकी कैपुचिन कार्डिनल सीन पैट्रिक ओ'मेली के काम को जारी रखना चाहते हैं, जिनके साथ उन्होंने कई अवसरों पर कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा की संस्कृति स्थापित करने के लिए सहयोग किया है।

वाटिकन मीडिया: महाधर्माध्यक्ष वर्नी, आप मार्च 2014 में पोप फ्राँसिस द्वारा स्थापित नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। पोप लियो 14वें ने आपको कार्डिनल ओ'मेली का उत्तराधिकारी चुना है, जो अब 80 वर्ष के हो गए हैं। आप इस नियुक्ति के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं?

महाधर्माध्यक्ष वेर्नी: मेरे मन और हृदय में तीन शब्द आए। सबसे पहले, मिशन के महत्व और गंभीरता तथा इसके साथ आनेवाली चुनौतियों के सामने "विनम्रता" शब्द। फिर "आभार", हमारे संत पिता, लियो 14वें के प्रति, मुझ पर दिखाए गए भरोसे के लिए; बेशक, कार्डिनल ओ'मैली के प्रति भी आभार, जिनके साथ मुझे परमधर्मपीठीय आयोग में सहयोग करने का अवसर मिला, तथा उनके सभी कार्यों के लिए। तीसरा शब्द है "दृढ़ संकल्प" इस कार्य को जारी रखने तथा उसे और गहरा करने के लिए।

प्रश्न: इस संवेदनशील मुद्दे पर धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में आपके पास अनुभव है। अब आप इसे सार्वभौमिक कलीसिया के लिए अच्छे उपयोग में ला सकेंगे...

उत्तर: फ्राँस में, मेरे मिशन ने, पहले पेरिस महाधर्मप्रांत में और फिर धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में, मुझे पीड़ितों की बात सुनने और उनकी यात्रा में उनके साथ जाने का मौका दिया। यह एक निर्णायक अनुभव था। मुझे नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ काम करने का भी अवसर मिला, विशेष रूप से न्याय के क्षेत्र में, जिनके साथ हम कार्य नवाचार विकसित करने में सक्षम थे जिससे हमें एक कार्यप्रणाली स्थापित करने में मदद मिली। फ्रांस के सभी धर्मप्रांतों के अलावा, नागरिक अधिकारियों के साथ काम करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है।

प्रश्न: आपको क्या लगता है कि परमधर्मपीठीय आयोग की प्राथमिकताएँ क्या होंगी और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी?

उत्तर: सबसे पहले, मैं नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आयोग के सदस्यों और वहाँ काम करनेवाले सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं टीम और उसके सभी सदस्यों के साथ इस काम को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए प्रेरित हूँ।

प्राथमिकताएँ वार्षिक रिपोर्ट में पहले से प्रस्तुत किए गए काम को जारी रखना, ज़रूरतमंद देशों में पहल करना और पीड़ितों का स्वागत करने और उनके साथ रहने में कलीसियाओं का समर्थन करने के लिए "मेमोरारी" परियोजना के माध्यम से होंगी। दिशा-निर्देश जल्द ही प्रकाशित किए जाएँगे। वे नाबालिगों के साथ रहने और उनकी सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

एक और बिंदु जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, वह पहलों को नेटवर्क करने में सक्षम होना होगा। बहुत बार, अलग-अलग देश अपने दम पर काम करते हैं। इसके बजाय, एक-दूसरे का समर्थन करने और जो किया जा रहा है उसे साझा करने में सक्षम होना आवश्यक है।

प्रश्न: पीड़ितों के साथ काम करना और उनका साथ देना कितना महत्वपूर्ण है?

उत्तर: परधर्मपीठीय आयोग का काम स्थानीय संरचनाओं और धर्माध्यक्षीय सम्मेलन को बदलना नहीं है। यह विभिन्न देशों में विभिन्न धर्माध्यक्षों और धर्मसंघों के बीच जागरूकता बढ़ाने का मामला है कि पीड़ितों की बात सुनें और एक विशिष्ट तरीके से उनका साथ दें।

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग के भीतर, यह आवश्यक है कि पीड़ित और उनके माता-पिता एवं परिवार अपने अपूरणीय अनुभव लेकर आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कलीसियाओं के भीतर नाबालिगों की सुरक्षा को फैलाने के लिए एक मानसिकता, एक संस्कृति को लागू करना जारी रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कलीसिया और परिवारों एवं समाज दोनों में स्वाभाविक हो जाए।

प्रश्न: आपने अपने धर्मप्रांत से जो देखा है, उसके अनुसार परमधर्मपीठीय आयोग के काम का आपका क्या आकलन है; और, विशेष रूप से, जनमत के कुछ क्षेत्रों की ओर से शत्रुता या कम से कम अविश्वास के माहौल में, जिसका सामना आयोग और कलीसिया को करना पड़ा है?

उत्तर: मुझे नहीं लगता कि "विरोध" शब्द उचित है। मैं इसके बजाय "मांग" कहना चाहूँगा। कलीसिया पर अपने मिशन, समाज में अपने स्थान और एक सच्चे अनुकरणीय कलीसिया की अपेक्षा के संबंध में मांग, जो कमजोर लोगों और विशेषकर नाबालिगों की देखभाल करने में सक्षम हो। कलीसिया में विनम्रता का यह तत्व होना चाहिए, भविष्य की ओर देखने के लिए सत्य की पहचान।

जहाँ तक परमधर्मपीठीय आयोग द्वारा इसके निर्माण के बाद से किए गए सभी कार्यों का सवाल है, इसे रोमन पृष्टभूमि, अर्थात् रोमी कूरिया और धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों एवं धर्मसंघों में जड़ें जमाना जारी रखना चाहिए। और वार्षिक रिपोर्ट इसमें योगदान देती है।

प्रश्न: एक समय ऐसा भी आया होगा जब किसी ने सोचा होगा कि विश्वासियों या उनमें से कुछ के बीच और कलीसिया के प्रतिनिधियों के बीच विश्वास खत्म हो गया है। क्या आज मेलमिलाप का काम हो चुका है? क्या इस रास्ते पर चलते रहना जरूरी है?

उत्तर: मैं सतर्क रहता हूँ। विश्वास किसी आदेश से हासिल नहीं होता। इसे दिन-प्रतिदिन अर्जित और निर्मित किया जाता है। किसी और चीज के बारे में बात करने, पन्ने पलटने की इच्छा होने का प्रलोभन होता है। हालाँकि, पीड़ितों के साथ सच्चाई और साथ देने का काम जारी रहना चाहिए। नाबालिगों की सुरक्षा हमेशा एक सामयिक मुद्दा बना रहेगा। सुसमाचार को सुनने और उस पर विश्वास करने के लिए यही शर्त है।

