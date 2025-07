कार्डिनल टोलेंटिनो को जायद पुरस्कार निर्णायक समिति में नियुक्त किया गया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 8 जुलाई 2025 : परमधर्मपीठीय संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डी मेंडोंका को मानव बंधुत्व के लिए 7वें वार्षिक जायद पुरस्कार की निर्णायक समिति में नियुक्त किया गया है।

यह पुरस्कार, जिसमें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है, फरवरी 2019 में संत पापा फ्राँसिस की अल-अजहर के ग्रैंड इमाम के साथ ऐतिहासिक बैठक और दोनों द्वारा मानव बंधुत्व पर संयुक्त दस्तावेज़ के प्रकाशन के बाद स्थापित किया गया था।

दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर संयुक्त अरब अमीरात में हुए, और अब यह देश पुरस्कार को प्रायोजित करता है, जिसका नाम इसके संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के सम्मान में रखा गया है।

पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है, जिसकी संरचना हर साल बदलती रहती है। इसके सदस्यों में हमेशा संत पापा द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, अल-अजहर के ग्रैंड इमाम द्वारा चुना गया एक व्यक्ति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है।

कार्डिनल टोलेंटिनो के साथ-साथ इस वर्ष की निर्णायक समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- काथरीन रसेल, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक

- चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष और बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री

- मूसा फकी महामत, अफ्रीकी संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष और चाड के पूर्व प्रधानमंत्री

- सईदा मिर्जियोयेवा, उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रशासन की प्रमुख

- जज मोहम्मद अब्देलसलाम, मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार के महासचिव

एक बयान में, कार्डिनल टोलेंटिनो ने कहा कि उनकी नियुक्ति "संत पापा फ्राँसिस की अनमोल विरासत का हिस्सा है, जिन्होंने पुरस्कार की स्थापना को प्रेरित किया और वे मानद प्राप्तकर्ता थे।" कार्डिनल ने आगे कहा, "मैं संत पापा फ्राँसिस द्वारा मुझे दी गई इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ, ताकि मानव बंधुत्व के मूल्यों को व्यवहार में लाने वालों को सम्मानित कर सकूं। संत पापा लियो 14वें की सेवा और आज्ञाकारिता की भावना में, मैं नामांकन की समीक्षा करने और दुनिया भर में बदलाव लाने वाले इतने सारे लोगों से परिचित होने के लिए उत्सुक हूँ।"

ज़ायद पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों और समूहों को मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने “मानव बंधुत्व को आगे बढ़ाने, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने और सहिष्णुता और एकजुटता के मूल्यों की वकालत करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है”।

यह पुरस्कार - जिसमें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पुरस्कार शामिल है - किसी भी पृष्ठभूमि, धर्म या राष्ट्रीयता के व्यक्तियों और संगठनों को दिया जा सकता है।

पुरस्कार के 2025 संस्करण के लिए पुरस्कार समारोह में वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात में वाटिकन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ़ एल-कासिस ने दोनों राज्यों के बीच संबंधों में मानव बंधुत्व की अवधारणा के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के बीच संबंध “बहुत अच्छे” हैं। उनके सहयोग का मुख्य ध्यान दुनिया भर में मानव बंधुत्व को बढ़ावा देना है।

महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ़ ने ज़ायद पुरस्कार के महत्व पर भी ज़ोर दिया, उन्होंने कहा कि संत पापा फ्राँसिस और ग्रैंड इमाम के बीच सहयोग “दूसरों के लिए एक आदर्श” है और यह याद दिलाता है कि “हम सभी एक परिवार हैं”।

